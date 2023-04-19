İlk yerli elektrikli ana hat lokomotifi raylara indi

Ayşe Kaytan UÇAK

Yerli lokomotif, Türkiye’de üretilen ilk elektrikli ana hat lokomotifi olma özelliği taşıyor. Lokomotif için düzenlenen Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Fatih Dönmez, Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mustafa Varank ve Eskişehir Valisi Erol Ayyıldız katıldı.

Raya indirilen lokomotifte bakanlar tarafından test sürüşü yapıldı. Konuya ilişkin değerlendirmede bulunan Sanayi ve Teknoloji Bakanı Varank, “Bugüne kadar yurt dışından tedarik ettiğimiz elektrikli ana hat lokomotiflerini, ilk defa Türkiye'de ürettik” dedi.

Bakan Varank, “Bu proje Ulaştırma Bakanlığı'yla, Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı’nın, TÜBİTAK TURE ile TÜRASAŞ'ın geliştirdiği stratejik bir proje. Önümüzdeki 10 yılda Türkiye'nin bu tipte 500 tane elektrikli lokomotif alması öngörülüyor. Bunların maliyetinin de yaklaşık 2 milyar euro. İşte 2 milyar euroluk lokomotifleri yurt dışından almak yerine yurt içinden tedarik etmiş olacağız” diye konuştu.