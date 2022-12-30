İlkokul öğrencileri yangın ve doğal afetler konusunda bilgilendirilecek

Belediyenin Medeniyet Okulu Projesi kapsamında "Çocuk Kahramanlar" temasıyla Karatay, Meram ve Selçuklu ilçelerinde ilkokul birinci sınıf öğrencilerine doğal afetler ve yangınlar konusunda uygulamalı ve teorik eğitim verilmeye başlandı.

İtfaiye Eğitim Merkezi'ndeki eğitimlerde öğrenciler, günlük hayatta karşılaşabilecekleri yangın ve benzeri afetler konusunda bilinçlenirken, itfaiyecilerle vakit geçirip merak ettiği soruları sorabiliyor.

Üç seans yapılan ve her seansta 88 öğrencinin ağırlandığı merkezde, 28 bin öğrenciye eğitim verilmesi hedefleniyor.

Eğitimlerin ardından öğrencilere, belediyenin Meslek Edindirme Kurslarına (KOMEK) bağlı Anatoya Oyuncak Atölyeleri'nde üretilen itfaiye bebek ve peluş Konyaspor topları hediye ediliyor.