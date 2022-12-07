İMO Adana Şubesi, “Konut Sorunu ve Barınma Hakkı” Konferansı düzenliyor

1989-1993 dönemi Ankara Belediye Başkanı olan ve döneminde ülkemizin ilk toplu konut projesini hayata geçiren Murat Karayalçın ile Şehir ve Bölge Plancısı Akın Atauz’un konuşmacı olduğu konferans, 10 Aralık Cumartesi günü saat 14.00’de, Adana Büyükşehir Tiyatro Salonunda yapılacak.

İMO Adana Şube Başkanı Hasan Aksungur, yaptığı açıklamada, ülkemizde etkisini her geçen gün daha da artıran ekonomik krizin, emeklilerin ve emeğiyle geçinen kesimlerin yaşam koşullarını giderek zorlaştırdığını, geçim sıkıntısı, barınma sorunu, fahiş kira bedelleri ile boğuşmasına neden olduğunu ifade etti. Konut fiyatları ile emek geliri arasındaki makasın giderek açıldığını söyleyen Aksungur, günümüzde dar gelirlilerin, orta gelir sahiplerinin konut alabilmesinin artık bir hayale dönüştüğünü belirtti. Araştırmaların ülkemizde düşük gelirli hanelerin konut sahipliğinde, büyük bir gerileme olduğunu gösterdiğini ifade eden Aksungur “Artan konut fiyatları konut sahibi olmayı imkansız hale getirirken, diğer yandan kiralar için istenen astronomik rakamlar pek çok kesim için çözülemez bir barınma sorunu yaratıyor” dedi.

“Konut sorunu ve barınma hakkıyla ilgili çalışmaya ihtiyaç var”

Emekçilerin konut sahibi olmasının zorlaştığını söyleyen Hasan Aksungur, ülkemizdeki mevcut yapı stokunun yüzde 60’ının mimarlık ve mühendislik hizmeti almamış olmasına, 10 milyonun üzerinde yapının sağlıksız ve afetlere karşı dayanıksız olmasına karşın, bu yapılarla ilgili planlı ve programlı bir çalışma yürütülmediğine dikkat çekti. Bu gerçek altında TOKİ’nin 'Sosyal Konut Projesi' ile konut sorununun çözüleceğinin iddia edilmesinin inandırıcı olmaktan çok uzak olduğunu ifade etti. İnşaat Mühendisleri Odası olarak konut sorunu ve barınma hakkının, tüm kesimlerce detaylarıyla değerlendirilmesi gerektiğini dile getiren Aksungur, bu gidişatı engelleyecek karşı çıkışları oluşturmaya; tüm yurttaşlara eşit, sağlıklı, güvenlikli yaşama koşullarında nitelikli yaşam çevreleri sağlamakla yükümlü devletin, bu yükümlülüğünü yerine getirmesi için çalışma yürütmeye had safhada ihtiyaç olduğunun altını çizdi.