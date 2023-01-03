İnegöl AVM, 2022 yılını uluslararası ödüllerle kapattı

Sosyal sorumluluğu önceliğinde tutan İnegöl AVM 2022’yi aldığı beş ödülle bitiriyor. ‘Bir Dönüşüm Hikayesi Projesi’ ile Uluslararası Hermes Yaratıcılık Ödülleri’nde İki Platin Ödül’ün sahibi olan İnegöl AVM proje kapsamında; renovasyon çalışmaları sırasında çatıdan sökülen yaklaşık 2 bin kilogram ağırlığındaki ahşap blokları dönüştürerek, AVM içerisinde yeniden kullanıma sundu.

Yine bu proje ile üçüncü ödül olarak Amerika’dan Association of Marketing Communications Professionals tarafından verilen Kurumsal Sosyal Sorumluluk kategorisinde de altın ödüle layık görüldü.

İnegöl AVM ayrıca İnegöl AVM renavasyon projesi ile Perakende Geliştirme ve Perakende Mimarisi kategorilerinde sektörün prestijli ödülü European Property Awards büyük ödülünün sahibi oldu.