İstanbul'a gök gürültülü sağanak geliyor

Kasım ayının ortalarına yaklaşılırken sıcaklıklar yerini soğuk havalara bırakıyor.

Meteoroloji Genel Müdürlüğü yurtta bugün etkili olması beklenen hava durumuna dair ayrıntıları paylaştı.

Buna göre; havanın parçalı ve az bulutlu, zamanla kuzeybatı kesimlerinin çok bulutlu, gece saatlerinden sonra Trakya ile Çanakkale ve İstanbul çevreleri ile Balıkesir'in batı ilçelerinin sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Sabah ve gece saatlerinde batı, iç ve doğu kesimlerde pus ve yer yer sis bekleniyor.