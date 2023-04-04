İstanbul'a yeni metro geliyor

Başakşehir-Kayaşehir Metro Hattı'nın Çam ve Sakura Şehir Hastanesi İstasyonu'nda incelemelerde bulunan Karaismailoğlu, burada yaptığı açıklamada, hattın açılışına günler kaldığını söyledi.

İstanbul'u dev bir eser ve muhteşem bir hizmetle daha buluşturacaklarını dile getiren Karaismailoğlu, Başakşehir-Kayaşehir Metro Hattı'nın açılmasının herkese bir nebze moral olacağını ifade etti.

"Saatte tek yönde 70 bin yolcuya hizmet verebilecek"

Bakan Karaismailoğlu, Başakşehir-Kayaşehir Metro Hattı'nın açılışına kısa süre kaldığını belirterek, Başakşehir Metrokent'ten başlayan 6,2 kilometrelik projede Onurkent, Şehir Hastanesi, Kayaşehir ve Kayaşehir Meydan istasyonları olmak üzere 4 durak bulunduğunu söyledi.

Metro hattının tasarım hızı 80 kilometre olan araçlar vasıtasıyla saatte tek yönde 70 bin yolcuya hizmet verecek kapasitesi bulunduğunu dile getiren Karaismailoğlu, acil gündemlerini deprem olduğunu ancak Türkiye genelinde yapımları devam eden tüm projelerde çalışmaları başarıyla sürdürdüklerini anlattı.

Karaismailoğlu, projeyi devraldıktan sonra toplam 10 bin 250 metrelik tünel inşaatını bitirdiklerini, 295 metre uzunluğundaki viyadük imalatlarını tamamladıklarını, 11 bin 595 metre ray döşediklerini, 4 istasyonda toplam 32 bin 661 metrekare kapalı alan inşa ettiklerini, elektromekanik ve sinyalizasyon imalatlarını tamamladıklarını anlattı.

Diğer toplu taşıma modlarıyla entegre olacak

Bakan Karaismailoğlu, Başakşehir-Kayaşehir Metro Hattı'nın diğer toplu taşıma modlarıyla entegre olacağını belirterek, "Projemiz; Metrokent istasyonunda Bağcılar-Olimpiyatköy hattına, Kayaşehir istasyonunda Halkalı-İstanbul Havalimanı hattına entegre olacak. Bu entegrasyonla Güngören, Bağcılar, Bahçelievler ve Başakşehir ilçelerimizin İstanbul Havalimanı'na metroyla ulaşımı da sağlanmış olacak." diye konuştu.

Karaismailoğlu, hattın işletmeye alınmasıyla Kayaşehir-Mahmutbey arasındaki seyahat süresinin 20 dakikaya, Metrokent-Bakırköy Özgürlük Meydanı'nın 29 dakika, Metrokent-İstanbul Havalimanı'nın 24 dakikaya, Çam ve Sakura Şehir Hastanesi-Bağcılar arasının 23 dakika olacağını söyledi.