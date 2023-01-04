İstihdam garantili okul teknik eleman yetiştiriyor

Tersanelerin kalifiye teknik personel ihtiyacını karşılamak için 2019-2020 eğitim öğretim yılında öğrenci kabulüne başlayan Yalova Üniversitesi Altınova Meslek Yüksekokulu, 218 öğrenciyle faaliyetini sürdürüyor.

Motorlu Araçlar ve Ulaştırma Teknolojileri Bölümüne bağlı Gemi İnşaatı ve Su Altı Teknolojisi programları ile Makine ve Metal Teknolojileri Bölümü Kaynak Teknolojisi Programındaki öğrencilere teorik eğitimler, sınıflarda ve okuldaki atölyelerde veriyor.

Rektörlük ile tersaneler arasında imzalanan istihdam garantili işbirliği protokolü kapsamında öğrenciler 3 dönem okulda teorik, bir dönem ise tersanelerde uygulamalı eğitim alıyor. Donanımlı yetişen öğrenciler, mezun olduktan sonra tersanelerde teknisyen olarak çalışma hayatına başlıyor. Altınova Meslek Yüksekokulu Müdürü Dr. Öğr. Üyesi Gökhan Tımaç, kurumun alanında ihtisaslaşmış, özel bir okul olduğunu söyledi. Öğrencilere iş garantisi verdiklerini belirten Tımaç, gelecek yıl elektrik ve enerji bölümünün eklenmesiyle okulun bölüm sayısının 4’e yükseleceğini aktardı.

“Eleman açığı kapatılmış oluyor”

İstihdam özelliğinden dolayı okulun büyük rağbet gördüğünü vurgulayan Gökhan Tımaç, “Okulumuz şu an tamamen dolu. Lokasyon olarak da çok güzel bir yerdeyiz. İstanbul, Kocaeli, Bursa gibi gözde illerin ortasında bulunuyoruz. Aynı zamanda buraya ulaşım da çok rahat. Öğrencilerimiz özellikle sanayide, işletmede yaptıkları uygulamada hem stajlarını, sigortalarını yapmış oluyor hem de bu sigorta üzerinden de belirli bir miktarda para alarak gelir kapısı açmış oluyor. Bunlar da öğrencilerimiz için avantaj sağlıyor” şeklinde konuştu.

Her hafta tersanelerdeki yetkililerle görüştüklerini ifade eden Tımaç, “Derslerimizi tersanelerin istediği şekilde organize ediyoruz. Paydaşlarımızı katarak eğitimimizi buna göre yapıyoruz. Böylelikle mezun olan arkadaşlarımız kendilerine uygun donanımda oluyor ve aynı zamanda direkt istihdam garantili işe başlayabiliyor. Bu yolla ara eleman açığını da kapatmış oluyorlar” dedi.