İzmir, TSE’den az bürokrasi ve uygun ücret talep ediyor

Özlem SARSIN

İzmir’in yeni Valisi Dr. Süleyman Elban, İzmir’in sanayide, tarımda, turizmde ve ticarette güçlü bir il olduğunu söyleyerek, İzmir’in zengin potansiyelini geliştirmek ve daha ileri bir noktaya taşımak için el birliği ile çalışacaklarını ifade etti.

TSE standartları ve uluslararası standartların rekabette önemli unsurlar olduğunu kaydeden Elban, “Yaptığımız her üründe sadece kendi ülkemizdeki standartlar değil aynı zamanda dünya standartlarında üretim yaparsak başarılı oluruz. TSE standardı tutturmak önemli ama hedefimiz her zaman standartların üzerinde ürün üretmek olmalı” diye konuştu.

“İzmir’e akredite bir laboratuvar gerekiyor”

İzmir Ticaret Odası Yönetim Kurulu Başkanı Mahmut Özgener, üretimde kalitenin sağlanması ve sektörel rekabet gücünün artırılmasına zemin oluşturan belgelendirme ve test çalışmalarının İzmir’de akredite laboratuvarlar tarafından yapılmasının üreticiler açısından zamandan ve maliyetten tasarruf sağlayacağını ifade etti.

Özgener bu alanda süreçlerin daha seri yönetilebilmesi için bölgesel bir danışma kurulu oluşturulmasını önererek, “Üretim, ticaret ve kalite standartları ile ilgili tüm konularda kamu-özel sektör iletişimini güçlendirerek işbirliği yapmanın önemine inanıyoruz.

Bu kapsamda, TSE Ege Bölge Koordinatörlüğünde İzmir›de iş dünyasını temsil eden Sivil Toplum Kuruluşlarının ve ilgili tarafların karşılıklı görüş alışverişinde bulunması amacıyla bölgesel olarak bir TSE Danışma Kurulu oluşturulması konusundaki önerimizi paylaşmak istiyoruz. Bu kurulun en kısa zamanda oluşturularak göreve başlamasıyla sorunların tespiti ve çözümü konusunda hızla yol alınacağına inanıyoruz” dedi.

Ege Bölgesi Sanayi Odası Yönetim Kurulu Başkanı Ender Yorgancılar da EBSO üyelerinin TSE’den isteklerini dile getirerek, “Firmalarımız açısından alınan belgelerin önemi kadar, belgeleri temin edebilmek de ayrı bir öneme sahiptir ve bu sürecin zorlu olmasını, ne siz ne de biz isteriz. Ancak, maliyetler konusu ciddi bir engel olarak önümüzde durmaktadır. Üyelerimiz özellikle; TSE belgelendirme süreçlerinin çok uzun sürdüğü, belgelendirmeden, muayene ve markaya kadar ücretlerin çok yüksek kaldığı, gibi konulara öncelik verilmesini bizden talep etmektedir” dedi.

İzmir Ticaret Borsası Başkan Yardımcısı Ercan Korkmaz TSE’nin yürütmüş olduğu faaliyetlerin hizmetlerin gelişimine önemli katkıda bulunduğunu söylerken, TSE Yönetim Kurulu Başkanı Mahmut Sami Şahin ise TSE’nin iş dünyasıyla birlikte hareket eden bir kurum olduğunu ve iş dünyasından gelecek taleplerin, isteklerin kendileri için adeta bir iş emri olduğunu belirtti.