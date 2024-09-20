İzmir’de çöpün yolculuğu 2 günde ‘bir dünya turu’ kadar

İzmir Büyükşehir Belediyesi İklim Değişikliği ve Sıfır Atık Dairesi Başkanlığı, daha temiz bir şehir için yoğun mesai har­cıyor. Nüfus artışı ile birlikte artan evsel atıkların toplan­ması, bertaraf edilerek, yeni­den ekonomiye kazandırılma­sı süreçleri ciddi maliyetleri buluyor.

Cadde ve sokaklardan toplanan atıkların yanı sıra il­çe belediyelerinin getirdiği atıklar, İklim Değişikliği ve Sı­fır Atık Dairesi Başkanlığı Atık Transfer Şube Müdürlüğü’ne bağlı 20 ilçedeki atık trans­fer merkezinde, tırlara doldu­ruluyor. Buradan alınan atık­lar, 88 atık transfer aracıyla, Harmandalı, Ödemiş ve Ber­gama’da bulunan merkezlere gönderiliyor.

Günlük 4 bin 500 ile 6 bin ton arasında atık toplanıyor

İzmir’de çöpün yolculuğu­nu anlatan Atık Transfer Şube Müdürü Cumhur Ağcahan, atık transfer sürecinin 7 gün 24 saat boyunca aralıksız devam ettiği­ni söyledi. İzmir’de atık mikta­rının yaz ve kış döneminde de­ğiştiğini, günlük 4 bin 500 ile 6 bin ton arasında atık çıktığını belirten Ağcahan, “Transfer is­tasyonundan, bertaraf tesisle­rine günde 22 bin kilometre yol kat edilerek, 200 sefer yapıla­rak ortalama 5 bin ton atık ulaş­tırılıyor.

Günlük 22 bin kilo­metre yol üzerinden gidersek, araçlarımız 2 günde dünyanın etrafında bir tur atacak kadar yol yapıyor. Bu oran 1 ayda dün­yadan aya gidip gelecek mesa­fede yol kat ettikleri anlamına geliyor. Yani aylık 600 bin ki­lometreyi geçiyoruz. Kilomet­re bazında kıyaslarsak, araç­lar günde 22 bin kilometre yol yapıyor. Bu da İzmir- İstanbul arası günde 22 defa gidip gel­mek anlamına geliyor” dedi.

“Sürdürülebilir bir yaşam için bireysel önlem alınabilir”

Atıkların çok ciddi maliyet­lerle toplanıp transfer edildiği­ni vurgulayan Ağcahan, “Gün­lük yaklaşık 2-3 milyon lira ara­sı transfer maliyetimiz oluyor. Bu maliyet içerisinde bertaraf bedelleri bulunmuyor” diye ko­nuştu. Maliyetlerin bir nebze de olsa düşmesi için bireysel olarak yapılabilecek eylemle­rin de bulunduğunu ifade eden Ağcahan, şunları söyledi: “He­pimizin üzerine düşen sorum­luluklar bulunuyor. Sıfır atık yaklaşımına uygun olarak dav­ranmamız gerekiyor.

Dünyada­ki kaynakların azaldığı, iklim krizinin zirveye çıktığı bu dö­nemde, hepimizin yapması ge­reken mümkün olduğunca sür­dürülebilir bir yaşam tarzına geçerek atık miktarımızı azalt­mak olabilir.Evlerimizde çöp­lerimizi türüne göre ayırarak uygun geri dönüşüm kontey­nerlerine atmak önemli. Gele­cek kuşaklara daha sağlıklı bir kent bırakmak için alınabile­cek en basit tedbirler bunlar. İzmirliler geri dönüşüm için uygun olan ambalaj atıkları ay­rı toplayabilir. Organik atıkla­rı ve ambalaj atıklarını ayırabi­lir. Bu sayede bize gelecek atık miktarı ciddi oranda azalabi­lir. Mümkün olduğu kadar tek kullanımlık plastik gibi mal­zemeleri kullanmamalıyız.”

Kurallara uyulması kirliliği önlüyor

İzmir Büyükşehir Belediyesi İklim Değişikliği ve Sıfır Atık Dairesi Başkanlığı’na bağlı Kent Temizliği Şube Müdürü Ercan Yıldırım da 900 personel ile 7 gün 24 saat boyunca sahada olduklarını vurguladı. 30 ilçede Büyükşehir Belediyesi’nin sorumluluk alanında bulunan ana cadde ve bulvarlarda çalışma yürüttüklerini anlatan Yıldırım, “Temizlemek nasıl bizim görevimiz ise kent sakinlerinin de şehri kirletmemesi önemli. Ayrıca örnek uygulama olarak Alsancak semtinde Kıbrıs Şehitleri Caddesi ve Kordon’da çöp çıkarma saatleri belirledik. Diğer türlü görüntü ve çevre kirliliğini önleyemeyiz” dedi.