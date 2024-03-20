İzmir’de kentsel dönüşüm ada bazında olmalı

Özlem SARSIN

Batı Anadolu Sanayici ve İş İnsanları Dernekleri Federasyonu (BASİFED) yeni Yönetim Kurulu Başkanı Mimar Semiha Güneş, yeni dönemde BASİFED’in hedeflerini DÜNYA ile paylaştı.

BASİFED çatısı altında yer alan 16 dernek ve üyeleri ile daha güçlü bir şekilde yola devam edeceklerini vurgulayan Güneş, İzmir’in hak ettiği noktaya ulaşabilmesi için çalışacaklarını ifade etti. İzmir’in kentsel dönüşümü konusuna bir an önce hız vermesi, özellikle kent merkezindeki dönüşümün İzmir’in kimliğine uygun bir şekilde hayat bulması gerektiğine vurgu yapan Güneş, “Önümüzde yerel seçimler var. Kentin yönetimine talip olan adayların İzmir’in tarihi, kültürel ve ticaret yaşamına uygun kentsel dönüşüm planlarına odaklanması gerekiyor.

Deprem gerçeği ile iç içe olan İzmir’de binaları yenilemek yerine ada bazında kentsel yapılaşmaya gidilmesi gerekiyor. Bugün görüyoruz ki, yapılan şey bina yenileme şeklinde ilerliyor. Bunu yanlış buluyorum. Her ne kadar yüksek binalar yapmayalım deniyorsa da çok yüksek olmayan ama mevcut hak sahiplerinin mülkiyet hakkını da koruyacak planlamalar yapmak gerekiyor. Artık imar barışı defteri de bitti, artık o defter kapansın ve yeniden açılmasın” dedi.

“Sanayi kent çeperinde olmalı”

İzmir’in güçlü bir sanayi kimliği olduğunu da belirten Güneş, “Sanayi alanları ilimizde tarım arazileri üzerine kuruldu. Halkın ve sanayicilerin sesine kulak verilmeli ve ona göre yapılaşma olmalı. İzmir’de sanayi alanlarına dönük bir takım çalışmalar var.

OSB bazında yeni oluşumlar yapılıyor, bu iyi bir şey. Sanayinin kent merkezinde değil kent çeperinde belli merkezlerde toplanması gerektiğini düşünüyorum. Sanayi alanlarının yanında da çalışanların uzun mesafelerden taşınmasına engel olacak yerleşim alanları olmalı, okulu ve sosyal alanları ile çalışanlara yaşam alanları sağlanmalı” dedi.

“Bürokratik işlemler azalmalı”

İş dünyasının önünün açılması ve kentin dokusuna uygun yatırımların hayata geçirilebilmesi için bürokratik işlemlerde yatırımcının önünün kapanmaması gerektiğine de değinen Güneş, “Kurallar esnetilmeden, yatırımcılara hız kazandırılmalı. Hem yerel yöneticilere hem de devlete sesleniyoruz. Bürokrasiyi azaltsınlar” diye konuştu.

Ayrıca yüksek enflasyonun yarattığı olumsuzlukların hafifletilmesi için yatırım yapacak iş insanlarına vergi indirimleri sağlanması gerektiğini belirten Güneş, “Maliyetlerin günden güne değişmesi, projelerimizin başlangıçtaki maliyeti ile bitişindeki maliyetlerin arasında büyük farklar oluyor. Bu sorunlar hepimizi olumsuz etkiliyor, bu nedenle ciddi iyileştirilmeler yapılmasını bekliyoruz” dedi.

“BASİFED, daha güçlü bir şekilde yola devam edecek”

BASİFED’in güçlü bir federasyon olduğunu ve bünyesindeki 16 dernek ile toplumsal gelişime dokunacak yeni projelerle ve hedeflerle yoluna devam edeceğine vurgu yapan Güneş, “Ses getirecek, bütün derneklerin bir arada bütünlük içinde çalışabileceği bir ortam yaratmak istiyorum.

Topluma faydalı projeleri ön plana çıkarmak ve bu projelerin kalıcı bir şekilde hayatın içinde yer almasını arzu ediyorum. Kadınlarımızı üretim dünyasına kazandıracak, meslek sahibi edecek bir proje hayata geçirmek istiyorum. Öte yandan federasyonumuzun güçlü bir kurumsal yapıya kavuşması için ihtiyacı olan bir merkez kazandırıyoruz. Bunun için yer tuttuk, düzenlemeler devam ediyor.

“TÜKONFED’de daha güçlü olacağız”

TÜRKKONFED ile ilgili komisyonlar kurup derneklerin bir arada iyi çalışmalar yapması ve toplumla paylaşılmasını da arzu ettiğini ifade eden Güneş, “İzmir güçlü bir şehir, TÜRKONFED’e 3 üyemiz girdi, 3 de yedek üyemiz var. Bu da önemli bir adım oldu, daha güçlü temsil edilecek. Federasyonlar arasında ilişkilerin gelişmesi güçlenmesi için bir komisyonumuz var. 30 federasyon ile öncelikle yakın bölgelerdeki federasyonlar ile ilişkileri artırmak için etkinliklerimiz olacak” dedi.