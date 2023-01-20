Jersey ırkı ineklerin sayısı suni tohumlama ile artırılıyor

Tarım ve Orman İl Müdürlüğü'nden yapılan yazılı açıklamada, Etçi ve Kombine Irkların Yaygınlaştırılması Projesi kapsamında yürütülen ve dişi sperma ile gerçekleştirilen suni tohumlamanın neticesini vererek jersey ırkı buzağıların doğmaya başladığı belirtildi.

Samsun’da proje kapsamında bin 175 ineğe suni tohumlama yapıldığı aktarılan açıklamada, çalışmaların 48’i serbest veteriner olmak üzere 52 personelle yürütüldüğü ifade edildi. Tarım ve Orman İl Müdürü İbrahim Sağlam, jersey ırkının Karadeniz Bölgesi’nde yaygın olarak tercih edilen bir ırk olduğunu vurguladı. Proje ile jersey ırkının daha fazla yaygınlaştırılmasını hedeflediklerini kaydetti. Sağlam, Jerseyin tüm iklim koşullarına elverişli ve sütçü bir ırk olduğuna işaret etti.

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