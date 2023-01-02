Kadının gizli iş gücü ‘Evimiz Atölye’ ile ortaya çıkıyor

Mersin Büyükşehir Belediyesi Kadın ve Aile Hizmetleri Daire Başkanlığı Gönüllüler Şube Müdürlüğü bünyesinde yürütülen ve Mersinden Kadın Kooperatifi’nin de paydaşı olduğu ‘Evimiz Atölye’ projesi ile kadınlar üretimde yer alıyor. Bugüne kadar 1.000’e yakın kadının faydalandığı proje kapsamında ‘Çoraptan Oyuncak’ atölyesine katılan kadınlar, 4 haftalık eğitimin ardından sertifika almaya hak kazanıyor. Elde ettikleri sertifika sayesinde bir meslek sahibi olan kadınlar, bu yeteneklerini farklı alanlarda da kullanarak ekonomik değere dönüştürebiliyorlar. Düzenlenen kültür, sanat ve gezi etkinliklerine de katılan kadınlar, sosyalleşme fırsatı da yakalıyorlar.

Birlikte üretmenin mutluluğunu yaşıyorlar

Bu kapsamda son olarak Çağdaşkent, Halkkent ve Gündoğdu Mahallelerindeki kadınlarla buluşan Mersinden Kadın Kooperatifi Başkanı Meral Seçer, atölyeye katılan kadınların yaptıkları ürünleri inceleyerek sohbet etti. Büyükşehir’in, kadınların hem sosyalleşmesi hem de aile bütçelerine katkı sağlaması maksadıyla projeler geliştirdiğini, Seçer, “Başkanımız; ‘Evdeki kadınlarımız ne yapıyor? Onlar zaten pandemi döneminde çok ağır bir süreç geçirdi. Teknolojiden tutun, şehirleşmeden dolayı komşusunu göremez hale geldi, sosyalleşemiyoruz eskisi kadar. Bunlar için neler yapmayı düşünüyorsunuz?’ dediğinde araştırma yaptık ve Evimiz Atölye projesini, gönüllüler birimi olarak hayata geçirdik” diye konuştu.

Atölyelerde ortaya çıkan oyuncakların çocuklara dağıtılacağına dikkat çeken Seçer, “Kooperatif olarak dedik ki; kadınlarımıza gönüllü hocalarımızla eğitim verelim. Yaptıkları oyuncakları da etkinliklerde, ihtiyacı olan çocuklara dağıtalım fikriyle yola çıktık ve bu çalışmayı Mersin Büyükşehir Belediyesi’nin paydaşı olarak yaptık” dedi. Projeye katılan kadınlarda, bir arada olmanın, yeni bir şeyler üretmenin mutluluğunu gördüklerini belirten Seçer, “Bu da doğru yolda oduğumuzu gösteriyor" dedi.

Büyükşehir Belediyesi’nin kent genelinde hayata geçirdiği projeleri yerinde görmek ve açılışlara katılmak üzere kentimize gelen CHP Yoksulluk Dayanışma Ofisi Koordinatörü Hacer Foggo da Meral Seçer ile birlikte Gündoğdu Mahallesi’nde hayat bulan Evimiz Atölye’yi inceleyerek, kadınlarla sohbet etti. Söz konusu projenin, sosyal devlet anlayışına çok ciddi bir örnek olduğunu belirten Hacer Foggo, Kadınları, gençleri, yoksulları düşünen bir devlete ihtiyacımız var. Burası bir örnek. Bence kadınlar sayesinde adım adım gelecek” ifadelerini kullandı.