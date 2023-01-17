Kadınlar, 3 boyutlu tablolarla gelir sağlıyor

Sungurlu Halk Eğitim Merkezince (HEM) ilçedeki kadınların meslek öğrenmesi ve boş zamanlarını üreterek değerlendirmesine katkı sağlamak amacıyla “Kağıt Rölyef Yapımı” kursu açıldı. Yıllık 245 saat olarak planlanan kursta kadınlar, manzara resimlerini uygun teknikleri kullanarak üç boyutlu hale getiriyor.

Kursta kadınların yaptığı tablolar, ebatlarına göre bin ila bin 500 lira arasında alıcı buluyor. Sungurlu HEM Müdürü Mustafa Atasever, Kağıt Rölyef Yapımı kursunun 14 kursiyerle devam ettiğini söyledi. Kurs ile kadınların hem meslek edindiğini hem de sosyalleştiğine işaret eden Atasever, üretilen tabloların da satılarak kursiyerlere gelir elde etme fırsatı sunduğunu dile getirdi. Atasever, “Kursiyerlerimiz tabloları kendi sosyal medya hesaplarından, kurduğumuz kadın kooperatifinden ve yıl sonu sergimizde satarak kazanç elde ediyor” dedi.

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