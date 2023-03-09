"Kadınların uzun soluklu ve daha rantabl desteklere ihtiyacı var"

Kadın istihdamının sadece pazarlama ve hizmet sektöründe ağırlıklı göze çarptığını anlatan Ugutmen, şöyle devam etti: "Tüm sektörlerde özellikle sanayide kadın istihdamını artırmak için olanca gücümüzle çalışıyoruz. TOBB Kadın Girişimciler Kurulumuzla ve Üst Kurul Üyelerimizle bu projeyi hayata geçirdik.

Çok kısa zamanda çok iyi sonuçlar aldık. En kısa zamanda 81 ilimizde de bu projemiz hayata geçecektir. Daha güçlü yarınlar için kadının iş hayatına atılımının önünü açacak projelerle desteklenmesi gerekiyor. Ve ayrıca sadece ticari hayatta değil siyasi hayatta da kadın temsil oranının artırılması; gelecekte her konuda kadınların ve kadına bakış açısını değiştireceği inancındayım."

Çalışan ve yönetici pozisyonundaki kadınların çok sayıda engelle karşı karşıya olduğunu anlatan Ugutmen, "Kadın yöneticilerin en büyük sorunu erkeklere göre ön yargı ile yaklaşılmasıdır. Cinsiyet ayrımcılığı, eğitim ve mesleki eğitimde eşitsizlik, iş hayatında kadına duyulan güven eksikliğini sıralayabiliriz. Bunları aşmak için var gücümüzle çalışıyoruz çünkü kadın varsa yarın vardır" diye konuştu.

Ugutmen, 6 Şubat'ta Kahramanmaraş ve 20 Şubat'taki Hatay depremlerinin ardından zor günler yaşadıklarını ve öncelikle yaşam mücadelesi veren kadın girişimci işletmelere bölgedeki pazarın daralmasından dolayı ürettikleri ürünleri ve mevcut emtialarını satabilecekleri pazarlar yaratmaya çalıştıklarını bildirdi.

Ugutmen, internet üzerinden de kargo şirketlerinin çalışamaması sebebiyle satış yapamadıklarını anlatarak, bununla ilgili çalışmalarının sürdüğünü söyledi. Ugutmen, depremde evini ve işini kaybeden kadınlar için 81 ildeki kadın girişimcilerin desteği ile prefabrik ev ve işyeri kurma projelerinin devam ettiğini sözlerine ekledi.