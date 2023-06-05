KalDer Bursa ve BUSİAD’dan ‘kaliteli’ ödül töreni

KalDer Bursa ve BUSİAD iş birliğinde gerçekleştirilen 20. Kalite ve Başarı Sempozyumu ve Bursa Kalite Ödülü, Bursa iş dünyasını bir araya getirdi.

Bursa’nın marka etkinliği Kalite ve Başarı Sempozyumu’nun “Belirsizlikler Dünyasında…” teması ile gerçekleştirildi. Sempozyumun açılış konuşmaları; KalDer Bursa Yönetim Kurulu Başkanı Emin Direkçi, BUSİAD Yönetim Kurulu Başkanı Buğra Küçükkayalar ve KalDer Yönetim Kurulu Başkanı Yılmaz Bayraktar tarafından yapıldı.

Başkan Bayraktar: Gelecekten umutluyuz

Sempozyumda konuşan KalDer Yönetim Kurulu Başkanı Yılmaz Bayraktar cevherin öz kaynaklarda olduğunu vurgulayarak ‘’Hukukun güvenilir ve adil olduğu, eğitimin çağdaş ve güncel olduğu, işsizliğin yok edildiği, çiftçinin sahiplenildiği, yabancı sermeyenin koşa koşa geldiği, kalkınma hedeflerine sahip çıkan, gençlere ve kadınlara sahip çıkan bir gelecek istiyoruz’’ ifadelerini kullandı.

Ödüller sahiplerini buldu

Heyecanla beklenen sonuçlara göre Uray Sigorta, Can Metal ve Yıldırım Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi Bursa Kalite Büyük Ödülü alırken, Bandırma Belediyesi 2022 Bursa Kalite Başarı Ödülü’nün sahibi oldu.

Cumhuriyetimizin 100. yılında gerçekleşen ödül törenimizin coşkusu ve heyecanı tüm katılımcılara ödül sevincini yaşattı. Cumhuriyetimizin 100. yılı hem Sempozyum hem de ödül töreninde çeşitli etkinliklerle anıldı. Gecede; Eda ve Metin Özülkü Orkestrası, Cumhuriyetimizin 100. yılı özel performansı ile sahne aldı. Sempozyum ve ödül töreninin sunumu KalDer Bursa Genel Sekreteri Aykan Kurkur tarafından yapıldı.