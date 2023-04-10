Kaliteli geleceğe Gökçelik imzası

Depo ve raf sistemleri alanında 70’ten fazla ülkeye ihracat yapan Gökçelik, Ulusal Kalite Hareketi’ne katılarak sektörde öncü bir çalışmaya imza attı.

Depo ve raf sistemleri alanında faaliyet gösteren Gökçelik firması mükemmelliğin temel kavramlarını benimseme konusundaki kararlılıklarının göstergesi olarak Ulusal Kalite Hareketi çalışmalarına başlamak üzere ilk adımı attı. Gökçelik ve KalDer yöneticilerinin katılımı ile düzenlenen imza töreni sektörde yeni atılımların ilk aşaması olarak değerlendirildi.

Gökçelik, ‘Ulusal Kalite Hareketi’ne resmen katıldı

Kalite çalışmalarına verdikleri önemi vurgulayan Gökçelik Genel Müdürü Zafer Barış Yazan kalite yolculuklarına yönelik amaç ve hedeflerini katılımcılar ile paylaştı. Yazan, daha iyi hizmet için kalite çalışmalarına önem verdiklerini, kurumsallaşma konusunda sürdürülebilir bir gelişme yolculuğuna katıldıkları için kurum olarak heyecanlı olduklarını belirtti.

Törende konuşan Kalder Bursa Şube Yönetim Kurulu Başkanı Emin Direkçi ise şunları söyledi: “Ülkemizde sürdürülebilir iş ve yaşam kalitesine yön gösteren, dönüşüme liderlik eden bir Sivil Toplum Kuruluşu olma hedefimizle kurumlarımıza mükemmellik yolculuğunda eşlik ediyoruz. Gökçelik’i attıkları bu adım nedeniyle tebrik ediyor, başarılar diliyorum”