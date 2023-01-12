Karadeniz'in dalgaları İsrail'le ilişkileri güçlendirir

Emre ERGÜL

Ordu Belediyesi’nin iştiraki OREN Ordu Enerji ile İsrailli Eco Wave Power (EWP), Türkiye’nin ilk, dünyanın da en büyük dalga enerjisi santralinin Ordu’ya inşa edilmesi için el sıkıştı, anlaşma 15 Aralık 2022’de İsrail Büyükelçiliği’nin Twitter hesabında duyuruldu.

Ordu Büyükşehir Belediye Başkanı Hilmi Güler, santral inşaatının bahar aylarında başlanacağını açıklarken; 77 megavatlık santralin 1 yıl içinde hizmete gireceğini belirtti.

Anlaşma kısa süre içinde uluslararası enerji piyasalarında geniş yer aldı. Küresel enerji haber sitesi Recharge anlaşmayı “dönüm noktası” ilan ederken; EWP’nin CEO’su Inna Braverman heyecanlarını şöyle dile getirdi: “Bu simge anlaşma Türk denizlerinden temiz elektrik elde etmemizi sağlayacak. Türkiye inovatif enerji teknolojimizi uygulamak ve geliştirmek konusunda bizim için ilgi çekici bir merkez.” Ordu Enerji’nin CEO’su Mustafa Kemal Macit de “EWP’yi yüzde 100 temiz enerji gücümüzü gerçekleştirmemiz için önemli bir varlık olarak görüyoruz” diye konuştu.

Santral, sadece enerji çevrelerini değil, diplomasi çevrelerini de heyecanlandırdı. İsrail’deki Türk Büyükelçiliği görevlisi Ayşe Mehlika Yıldız Ersen, anlaşmanın “Türk-İsrail ilişkilerini güçlendireceğini” düşünüyor.

İki şirket de yaptığı ortak açıklamada, anlaşmanın neden olacağı etkiye şöyle dikkat çekti: “Anlaşma, Türk-İsrail ilişkilerini yenidan oluşturmak için yapılan çabayı yansıtıyor.”

Davos’taki “One minute” olayı ve Mavi Marmara gemisinde 10 Türk’ün öldürülmesi üzerine gerilen Türkiye-İsrail ilişkileri, 2018 yılında kopma noktasına geldi. ABD’nin büyükelçiliğini Tel Aviv’den Kudüs’e taşıma kararı sonrası çıkan olaylarda onlarca Filistinli öldürülünce, iki ülke karşılıklı olarak büyükelçilerini çekmişti.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ile İsrailli mevkidaşı Isaac Herzog’un girişimleriyle iki ülke arasında 2022 yılında normalleşme süreci başlatıldı; ilk adım olarak da Türk ve İsrail dışişleri bakanlıkları Tel Aviv ve Ankara’ya büyükelçi atamaları yaptı.

'İşbirliği halkların çıkarına'

İsrail’in İstanbul Başkonsolosluğu Konsolosluk Şefi Ehud Eitam, Ordu santralinin iki ülke ilişkilerine olacak etkisini DÜNYA Gazetesi’ne yaptığı yazılı açıklamada şöyle değerlendirdi:

“Dünyanın en büyüğü olacağı tahmin edilen dalga enerjisi santralinin, OREN Ordu Enerji ve İsrailli Eco Wave Power ile ortaklaşa Ordu’ya kurulacak olmasından büyük mutluluk duyuyoruz.”

“Bu, sadece iki ülke ilişkilerinin daha iyiye gitmesinin ve daha da güçlenmesinin bir simgesi değil, aynı zamanda iki ülkenin de büyük bir potansiyele sahip olan temiz enerji alanında işbirliğine odaklanması gerektiğinin açık bir göstergesidir.”

“İklim değişikliği ve onun bölgemiz için sonuçları dikkate alındığında, İsrail ile Türkiye arasında yenilenebilir ve temiz enerji alanında bu tür bir işbirliği, Türk ve İsrail halkıyla [bölgedeki] diğerlerinin çıkarlarına hizmet edecektir.”

“Bu, ekonomilerimizin ve yeteneklerimizin tamamlayıcı doğasının bir başka kanıtıdır ve temiz öğretinin farklı alanlardaki işbirlikleri hepimize daha iyi bir gelecek getirecektir.”