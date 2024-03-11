Karatay Belediye Başkanı Kılca: 5 yılda 241 yatırım yaptık

Yıldız DOĞRUER YEMİŞ

Geride kalan 5 yılda geçmişle gelecek arasında bir köprü vazifesi görecek nitelikte birçok önemli proje ve yatırımlara imza attıklarının altını çizen Kılca; “2019’da Karatay için 73 proje belirlemiştik.

5 yılda 241 yatırımı yani hedeflediklerimizin 3 katından fazlasını Karatay’a kazandırdık. Tüm bu yatırımlarımızı da yüzde 100 öz kaynaklarımızla hayata geçirdik” dedi.

2 bin 746 kilometrekareyle Karatay’ın şehrin en büyük sorumluluk sahalarının başında geldiğini belirten Hasan Kılca; “Geride kalan 5 yılda toplamda 1200 km’lik yol çalışması yaptık. 1008 noktada sıcak asfalt serimi yaptık. Karatay’ımızda altyapı çalışmaları tamamlanan alanlarda 900 bin tonu aşan sıcak asfalt serimi gerçekleştirdik.

Özellikle sanayi bölgelerimizde yoğun bir dönemi geride bıraktık. 60’ın üzerinde sanayi sitemiz var. Ekiplerimizle birlikte büyük bir özveriyle çalışmalarımızı sanayilerimizin toplamda 129 ayrı bölgesinde yürüttük.”

Kılca, “Karatay’a son 5 yılda 119 yeni park ve yeşil alan kazandırdıklarını söyledi. 19 noktada yeşil kuşak park çalışması yaptık. 2019 yılında ilk fidelerini diktiğimiz Karatay Lavanta Bahçelerimiz bugün geldiğimiz noktada her yıl yüzbinlerce misafir ağırlayan önemli bir merkez oldu.

Karaaslan Mahallemizdeki bu güzelliğimizin yanına bir de gül parkı ekledik. Parkımızda 190 türde 50 bini aşkın gül fidesi yer alıyor. Temalı parklarımıza güzel örneklerden biri de Trafik Eğitim Parkımız oldu. Park ve yeşil alan çalışmalarımızla son 5 yılda toplamda 1 milyon metrekare yeni yeşil alanı vatandaşlarımızın hizmetine sunduk.”

Kentsel dönüşüm ve yatay şehirleşme adımları attık

İlçede kentsel dönüşüm çalışmalarının devam ettiği 4 bölgede kooperatif kurulmasına öncülük ettiklerini belirten Kılca şöyle devam etti; “Son 5 yılda kurulan 4 kooperatifimizle 113 bin metrekarelik alanda bin 392 konut üretiyoruz.

Bu toplu konut hamleleriyle ilçemizin konut arzına önemli oranda katkılar sağladık ve kentsel dönüşüm bölgelerinde düzenli yapılaşmanın hızlanmasına destek olduk.” Kılca, büyük ihtiyaç olan kilitli parkeyi belediye olarak ürettiklerinin altını çizerek şöyle devam etti; “Bu sayede piyasa değeri 20 milyon lirayı aşan tasarruf sağladık. Karatay Halk Ekmek Fabrikası ile günde 2 bin vatandaşımıza glutensiz ekmek arzı sağlıyoruz.

Konya’mızın dışında Antalya, Sivas, Çorum gibi birçok şehre de bu alanda destek oluyoruz.” Saatte 240 ton kapasiteli Yeni Asfalt Plenti’ni ve analiz laboratuvarını kurduklarını söyleyen Hasan Kılca; “5 Yılda toplamda 177 yeni iş makinesi ve araçla makine parkımızı güçlendirdik” dedi. 2019’da göreve gelmeden önce Karatay’ımız için 73 proje belirlemiştik diye açıklama yapan Kılca, “5 yılda şehrimize 241 yatırımı yani hedeflediklerimizin 3 katından fazlasını Karatay’ımıza kazandırdık. Yatırımlarımızın tamamını %100 öz kaynaklarımızla yaptık” dedi.