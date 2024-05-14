Kars ve Ağrı'da besiciler kara hazırlıksız yakalandı

Hayvanlarını meraya çıkartan ve kar yağışına hazırlıksız yakalanan besiciler, sürülerini köylerine erken götürmek zorunda kaldı.

Mayıs bitince kışımız da bitecek

Ölçülü köyünde sürü sahibi Murat Ulbeyi, hayvanlarını zor şartlarda otlattıklarını, sürpriz şekilde kara yakalandıklarını söyledi. Hayvanları köye götüreceklerini belirten Ulbeli, "Kış ayları Kars'ta uzun ve çetin geçiyor, baharda da kar yağışı devam ediyor. Mayıs ayı bittiğinde kışımız da bitecek inşallah. 3 ay yazımız, 9 ay kışımız var, bu memleket böyle. Ege'de, Akdeniz'de millet şimdi denizlerde, plajlarda şortla geziyor biz 3 pantolon, 4 çift çorap, 3 mont ve kazak giyiyoruz." diye konuştu.

Ağrı'nın Taşlıçay ilçesine bağlı Balık Gölü çevresindeki köylerde de kar yağışı etkili oldu. Bölgede küçükbaşlarını otlatan pek çok çoban da kara yakalanıp zor anlar yaşadı.