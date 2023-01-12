Kart54 kullanımı 1 yılda 10 milyona ulaştı

34 farklı hatta 70 ayrı otobüsle kentin her noktasına yolcu taşıyan Büyükşehir, 1 milyon Sakaryalının tam anlamda memnuniyetini kazanmak için filosunu ve sistemini güçlendirdi. Yeni uygulamayla devreye alınan kredi kartıyla ödeme sistemi ise 130 bin kez kullanıldı.

Ayrıca 2022 yılında 55 bin yeni kullanıcıya Kart54 tanımlandı. Vize işlemi ise 45 bin kez gerçekleştirilirken 185 bin internet dolum işlemi yapıldı. Büyükşehir, 1 milyon vatandaşın talebine en hızlı şekilde cevap vererek 1 yılda 2 bin 100 adet ek sefer düzenledi.

SAKARYA