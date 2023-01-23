Kastamonu, 2023’te 750 bin turist çekmeyi hedefliyor

Milli parkları, kış turizmi, Valla, Horma ve Çatak kanyonları, Ilıca Şelalesi, Ilgarini Mağarası gibi doğal güzellikleri barındıran Kastamonu, ayrıca Şeyh Şaban-ı Veli Külliyesi ile de inanç turizminde öne çıkıyor. Anadolu'nun en eski yerleşim merkezleri arasında bulunan, pek çok tarihi, kültürel ve doğal güzelliğe sahip Kastamonu, en yüksek turist sayısına 763 bin ile 2019 yılında ulaştı. Daha sonra COVID-19 salgını nedeniyle turizmde önemli ölçüde düşüş yaşanan kentte, 2020'de 170 bin, 2021'de ise 205 bin turist konakladı.

Vali Avni Çakır, COVID-19 ile beraber 2020 yılında turist sayısında ciddi bir düşüş yaşandığını belirtti. Turizmde eski günlere dönmek için çalıştıklarını ifade eden Çakır, 2018 yılında turizmde çok ciddi bir hamle başlattıklarını, 2018'lerde biz 520 binli rakamlara ulaştıklarını ifade etti.

2019 yılında rakamların yüzde 50 artışla 763 bine çıktığını söyleyen Çakır, şöyle devam etti: “2020'de hedefimiz yaklaşık 1 milyondu. Tüm dünyada olduğu gibi pandemi ilimizde de etkili oldu. 2020 ve 2021 yıllarında 200 binli rakamlara tekrar geriledik. 2022 yılında tekrar, hedeflediğimiz 500 bin rakamına ulaştık. İlimizin bu yılki hedefi 2019'daki 750 bin hedefimize ulaşmak. İnşallah sonra da milyonlu rakama ulaşmak olacak.”

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