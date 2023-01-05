Kastamonulu kadınlar Avrupa'ya açılacak

Kastamonu Sanat İşleyen Eller ve Yöresel Lezzetler Kadın Kooperatifi tarafından hazırlanan tamamı hibe olan 30 bin euroluk proje, Dışişleri Bakanlığı Avrupa Birliği Başkanlığı Türkiye Ulusal Ajansı “KA210 Yetişkin Eğitimi Küçük Ölçekli Projeler” kategorisinde kabul edildi.

Proje kapsamında Polonya, Portekiz ve Kastamonu’dan 120 kadına çevrim içi dijital pazarlama ve girişimcilik eğitimi verilecek. Kooperatif başkanı Serpil Durgut, 4 yıldır faaliyet gösterdiklerini, bugüne kadar 6 projeyi hayata geçirdiklerini söyledi.

Son projelerinin küçük ölçekli AB projelerinde Türkiye’den geçen tek proje olduğuna işaret eden Durgut, “Bu projedeki amacımız, dezavantajlı kadınlarımızı ayakta tutmak. Onlara dijital eğitim ve dil eğitimi vererek dijital pazarda aktif hale getirmek istiyoruz. Unutulmaya yüz tutmuş el sanatlarımızla yöresel gıdalarımızı, ortağımız olan Portekiz ve Polonya’da tanıtarak dijital bir pazar sağlamayı hedefliyoruz” dedi.

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