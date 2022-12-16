Kastamonulular, İstanbul'da “Temsildeki Yerimiz” Çalıştayı'nda “Eksik Olduğumuz Alanlardan Nasıl Çıkarız?” konusunu masaya yatırdılar.

Çalıştay adına söz alan Cemal Şenol, tespit ettikleri eksiklikleri katılımcılara sinevizyondan aktardı. Toplantıda katılımcılara mikrofon uzatılarak konuşma fırsatı da verildi. Konuşmacıların önerileri ve tavsiyeleri kayıt altına alındı. Söz konusu çalıştayın daha önceden yapılması gerektiğini ifade eden konuşmacılar, önümüzdeki dönemde bu tür istişare toplantılarının sürekli olarak yapılmasına vurgu yaptılar.

Toplantıya sivil toplum başkan ve yöneticileri, muhtarlar, siyasi parti temsilcileri, iş dünyası ve halk katıldı. Toplantıda öne çıkan fikirler ise şöyle: “İlki birinci bölgede yapılan toplantının ikinci bölge ve üçüncü bölgede yapılmasına dair talepler fazlaydı. Bu toplantıyla 569 bin sessiz çoğunluğun ortak sesi dile getirildi. Kastamonulular İstanbul da temsilde adalet istiyor. Siyasi partilerin temsil noktasında icraata geçilmesi istenildi. Ortak ses ‘yeter artık, yeter artık’ diye çığlığa dönüştü. Bu tür çalıştayların farklı farklı bölgelerde yapılmasıyla Kastamonu halkının bilinçli ve sorgulayan seçmen profiline geçilmesi sağlanacak.”

Çalıştayın sonuç bildirgesi, ikinci ve üçüncü toplantı sonrası kamuoyu ile paylaşılacak.