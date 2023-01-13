Kastamonu’nun ekşili pilavı Dubai’den alıcı buldu

İçişleri Bakanlığı Sivil Toplumla İlişkiler Genel Müdürlüğü Proje Destek Sistemi kapsamında Kastamonu Sanat İşleyen Eller ve Yöresel Lezzetler Kadın Kooperatifi, Kastamonu Sanat İşleyen Eller Derneği ile Devrekani Belediyesi işbirliğinde hayata geçirilen “Şifa Doğadan Emek Kadından Projesi” ile siyez bulgurundan yapılan ekşili pilav paketlendi.

Hazırlanan paketli ekşili pilav, bölgedeki işletmelerle internetten satışa sunuldu. İlk etapta 500 paket de Dubai’deki bir otele gönderildi. Kastamonu Sanat İşleyen Eller Derneği Başkanı Mine Telli, yöreye gelen misafirlerin çok beğendikleri ekşili pilavı sıkça evlerinde nasıl yapabileceklerini sorduklarını söyledi.

Nasıl yapacaklarını anlattıklarını ancak endemik bitki olduğu için malzemelerinin pek bulunamadığını vurgulayan Telli, “İçinde 8 bileşen var. Siyez bulguru, soğan ve domates granülleri, asma yaprağı, ısırgan, nane, ebegümeci ve dereotundan oluşuyor. Buradaki bitkilerin hepsi kurutulmuş olarak kullanılıyor. Hiçbir katkı maddesi de içermiyor. Asıl amacımız kadınlarımızın istihdamına küçük de olsa katkıda bulunabilmek” dedi.

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