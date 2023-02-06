Kaynakları değerlendirerek Ordu'da turizmi 12 aya yaydık

Ordu’nun eko, doğa ve kış turizminde önemli fırsatlar sunduğunu ve bu potansiyelin açığa çıkarılması gerektiğini her platformda dile getirdiğini belirten Hilmi Güler, “Ordu özellikle kış aylarında hareketsiz bir şehirdi. Genellikle yaz aylarında şehirden uzaklaşmak ve doğal güzelliklere şahit olmak isteyenler için tercih edilen yerler arasındaydı. Ordu’da kar bazı bölgelerde 50-60 cm’yi buluyor. Gerçekleştirdiğimiz çalışmalarla kış turizmine ilgiyi artırarak Ordu’yu kış turizminde de tercih edilen bir kent haline getirdik” dedi.

"Kış turizminde potansiyele sahibiz"

Türkiye’de kış turizminde önemli bölgeler arasında bulunan Palandöken, Uludağ, Erciyes gibi turizm alanları ile yarışabilecek potansiyele sahip olan Ordu yaylalarının gerçekleştirilen yatırım ve projelerle kış turizminde tercih edilir bir bölge haline gelmeye başladığını söyleyen Hilmi Güler, “Kayak merkezi ile Kabadüz Çambaşı Yaylası, Aybastı Perşembe Yaylası, doğal güzellikleri ile Mesudiye Keyfalan, Akkuş Argan, Gölköy Uluvahta Yaylaları Ordu Büyükşehir Belediyesinin yatırımları ve düzenlenen kış festivalleri ile ziyaretçi akınına uğradı. Böylelikle kış turizminde Ordu gözle görülür mesafe kat etti” şeklinde konuştu. Kış mevsiminin gelmesiyle yaylaları beyaza bürüyen kar ve Ordu Büyükşehir Belediyesince düzenlenen kış festivalleri ile bu yıl da yerli ve yabancı turistleri misafir etmeye başladıklarını söyleyen Güler sözlerini şöyle sürdürdü: “Çambaşı Yaylası ile start alan festivallerle Ordulular bir araya getirildi.

Kış sporları, konserler, yöresel lezzetlerin ikramı gibi çeşitli etkinliklerle misafirler karın tadını çıkardı. Önümüzdeki günlerde de devam edecek olan festivallerle yine Ordulular yaylalarda buluşturulacak. Bu kapsamda 5 Şubat’ta Gölköy Uluvahta Yaylası’nda, 12 Şubat’ta Akkuş Argan Yaylası’nda, 19 Şubat’ta Korgan Korgan Yaylası’nda ve 26 Şubat’ta Aybastı Perşembe Yaylası’nda Kış Festivalleri düzenlenecek.