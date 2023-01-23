Kayseri, havacılık ve uzay merkezi olacak

Eskişehir'deki havacılık lisesini, TEİ, TAİ, Alp Havacılık ve birçok tesisi gezerek projeye son halini verdiklerini belirten Palancıoğlu, lisenin istihdama katkı sağlayacağını vurguladı. Havacılık ve uzay konusunda Kayseri'yi merkez yapacaklarını kaydeden Palancıoğlu, şu bilgileri verdi: “Burasının fen lisesi müfredatında, İngilizce hazırlık da olmasını istiyoruz. Dolayısıyla havacılık konusunda ses getirecek çok büyük proje olacak. 25 bin metrekarede hangarlarıyla, uçak bakımlarının ve tamirlerinin, parça üretimlerinin çocuklara gençlerimize öğretileceği bir merkez olacak.”

Üniversitedeki fakültenin de savunma ve uzayla ilgili birimlerinin burada çeşitli atölye faaliyetlerine katılacağını söyleyen Palancıoğlu, özellikle Milli Savunma Bakanlığından eğitim, staj ve diğer destekleri alacaklarını ve iş garantili bir yer olacağını belirtti. Selçuk Bayraktar ve T3 Vakfı başta olmak üzere TAİ, TEİ, TUSAŞ, Alp Havacılık gibi sivilde ya da kamuda olan tüm firmalara buradan personel yetişeceğini ifade eden Palancıoğlu, “Türkiye'nin geleceğine hitap eden 'Türkiye Yüzyılını' oluşturacak gençlerin yetiştiği ve ülkemizin yüz akı olacak bir lise olacak” dedi.

KAYSERİ