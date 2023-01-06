KAYÜ'den, tohum araştırması

Ata tohumlarının gelecek nesillere aktarılması amacıyla araştırmalarını devam ettiren merkez, bölge için bu alanda önemli bir görev üstlenmiş durumda.

Orta Anadolu Kalkınma Ajansı'nın desteğiyle merkezi yaklaşık 500 bin lira maliyetle kurduklarını söyleyen KAYÜ Öğretim Üyesi ve Ata Tohumu Uygulama ve Araştırma Merkezi Müdürü Dr. Nihat Yılmaz Kayseri çevresinde bulunan ve son yıllarda kaybolma tehlikesiyle karşı karşıya kalan ata tohumlarının merkezde toplandığını vurguladı.

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