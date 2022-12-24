Kelem hasadı başladı: 140 bin ton rekolte bekleniyor

Bafra Sebze Üreticileri Birliği Başkanı Adem Aşçı, Kızılırmak Nehri'nin beslediği ovada bu yıl 65 bin dekar alanda kışlık sebze üretildiğini söyledi.

Kelem üretiminin ise 28 bin dekar alanda yapıldığını belirten Aşçı, "Bu sezon 140 bin ton beklentimiz var. Fiyatı 2 liradan gidiyor" dedi.

Bafra Ovası'nda kelem veriminin iyi olduğunu, havaların soğuk gitmesinin ürünün kalitesini artırdığını ve fiyatının yükseleceğini umduklarını anlatan Aşçı, "Kelem, buradan Türkiye'nin her yerine gönderiliyor. Ordu, Giresun, Trabzon gibi sahil kısmının yanı sıra Iğdır, Van, Gaziantep, Elazığ ve Şırnak'a kadar kelem gönderiyoruz" ifadesini kullandı.

Harız Mahallesi'nde çiftçilik yapan İbrahim Dursun Altınay da bu yıl 15 dekar alanda kelem yetiştirdiğini belirterek, "İki gündür kesime devam ediyoruz. Kelemi komisyonculara ve halcilere 2 liradan satıyoruz. Daha öncesinde fiyatlar daha yüksekti, arz talepten dolayı satış fiyatlarında gerileme oldu" diye konuştu.