KGM ve TCDD'den yeni ihale

Resmi Gazete'de yayımlanan ilanlara göre, Karayolları Genel Müdürlüğü'nün Bursa'nın Nilüfer ilçesi Başköy Mahallesi'nde bulunan 4889,04 metrekare yüzölçümlü taşınmazdaki 1620,94 metrekarelik hissesinin satışı için 13 Aralık 2022 tarihinde saat 10.00'da Karayolları 14. Bölge Müdürlüğü'nde ihale yapılacak.

Kapalı teklif usulüyle gerçekleştirilecek ihalede, tahmini bedeli 8 milyon 104 bin 700 lira olarak belirlendi.

TCDD İşletmesi Genel Müdürlüğü de Erzurum'un Yakutiye ilçesi İstasyon Mahallesi'nde bulunan ve imar planında akaryakıt tesis alanına isabet eden 1844,34 metrekare yüzölçümlü taşınmazdaki 1335,52 metrekarelik hissesini satacak.

İhale, 4 Ocak 2023 tarihinde saat 14.00'te TCDD 4. Bölge Müdürlüğü'nde pazarlık usulüyle, kapalı zarfla teklif almak ve akabinde görüşmeler yapılmak suretiyle gerçekleştirilecek.