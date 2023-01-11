KİB, fındıkta ihracat liderlerini açıkladı

Karadeniz Fındık ve Mamulleri İhracatçıları Birliği tarafından açıklanan 2022 yılına ait fındık ihracat sıralamasında Ferrero ilk sırada yer aldı. En fazla ihracat yapan yerel firma ise Durak Fındık Sanayi oldu.

Karadeniz Fındık ve Mamulleri İhracatçıları Birliği kayıtlarına göre, 2022 yılında en fazla fındık ve mamulleri ihracatı gerçekleştiren birlik üyesi ilk 20 firma belli oldu. 167.3 milyon dolar ihracat gerçekleştiren Durak Fındık, bu alanda da önemli bir başarıya imza attı. Listenin ilk 5 sırasında yer alan diğer üç şirket ise sırasıyla; Yavuzkan Hazel Gıda, Yavuz Gıda ve Arslantürk Tarım oldu.

Karadeniz Fındık Ve Mamülleri İhracatçı Birliği Başkanı Hasan Sabır, fındıkta daha fazla ihracat yapacak politikalar izlemek gerektiğini, fındık ihracatını 400 bin ton iç fındık ihracat yapacak şekilde politikaları gözden geçirmek gerektiğini ifade etti. Bu sezon, fiyat dalgalanmalarının fazla olması sebebi ile çok isabetli bir kestirim yapmanın zor olduğunu ancak yine de sezonu 290-300 bin tona yakın bir ihracatla kapatmayı hedeflediklerini aktardı.

Şu an uygulanmakta olan fındığın arz fazlasının depolanmak kaydı ile fiyatların ayakta tutulması stratejisinin tüm paydaşlara uzun vadede zarar vereceğine dikkat çeken Sabır, en önemli noktanın yüksek fiyat ile diğer üretici ülkelerin yeni üretim sahaları açmalarının önünü açmak olduğunu söyledi.

“Hedefimiz, çok üretip çok satmak olmalı”

Her yeni açılan üretim sahasının kendi üretimlerine vurulan bir sekte olduğunun unutulmaması gerektiğini belirten Hasan Sabır, nihai hedeflerinin çok üretip çok satmak olması gerektiğinin altını çizdi. Çok üretmek için üreticinin belli bir kazancı elde etmesi gerektiğinden söz eden Sabır, son 2-3 yıldır artan rekoltelerin de aslında üretim artışını gösterdiğini belirtti.

Elde olan fındık yeteri kadar pazara sürülmez ve yokmuş gibi davranılırsa, o taleplerin başka arz noktalarından sağlanacağını dile getiren Sabır, “Hedefimiz, 400 bin ton ihracat olmalı. Bunun için de üretimin desteklemesi gerekir. En ideali, iyi üretim uygulamalarını yapan, verimini artıran ve hatta bahçe toplulaştırmasına katılan üreticiyi bulup onlara verilen desteğin artırılmasıdır ancak bu kısa sürede yapılabilecek bir uygulama değildir. O nedenle çok geç olmadan uzun vadeli fındık tarımı ve pazarlaması politikası uygulanmalıdır” değerlendirmesinde bulundu.

GİRESUN