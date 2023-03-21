Kocaeli Büyükşehir Belediyesi, Hatay’a prefabrik çarşı kuracak

Belma A. ÖZGEN

Deprem bölgesinde çadır kent ve hastane kuran, bin 200 kişilik konteyner kent için çalışmalarına devam eden Kocaeli Büyükşehir Belediyesi, bu kez Burdur Valiliği’nin koordinatörlüğünde 7 ayrı noktaya prefabrik çarşılar kuracak.

Bu kapsamda oluşturulacak Subaşı Çarşısı’nda 80, Samandağ Yolu Çarşısı’nda 35, Primemal AVM Çarşısı’nda 70, Hastane Kavşağı Çarşısı’nda 115, Çekmece Çarşısı’nda 115, Şükrü Balcı Caddesi Çarşısı’nda 75 ve Honda Kavşağı Çarşısı’nda 65 olmak üzere toplam 555 prefabrik kurulacak. Büyükşehir Belediyesi ekipleri belirlenen alanlarda zemin iyileştirmesi, hafriyat kaldırma ve temel için hazırlıklara devam ediyor. Çalışmaların en kısa sürede tamamlanarak esnafın günlük hayatına devam etmesi amaçlanıyor.