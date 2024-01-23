Konya Büyükşehir’den 100. yıla dev yatırım

Yıldız DOĞRUER YEMİŞ

Konya Büyükşehir Belediyesi tarafından hayata geçirilen Ağır Bakım Kentsel Dönüşümü ve 56. Bakım Fabrika Müdürlüğü’nün temeli, Milli Savunma Bakanı Yaşar Güler ve Kara Kuvvetleri Komutanı Orgeneral Selçuk Bayraktaroğlu’nun katıldığı törenle atıldı.

Konya Büyükşehir Belediyesi’nin sahip olduğu tarihi ve kültürel mirasın üzerine modern belediyecilik anlayışıyla yeni yatırımları birer birer gerçekleştirdiğini belirten Bakan Güler, “1950’den beri hizmet veren 56. Bakım Fabrikamızın bu yatırımla yeniden iskan edilmesi, imkan ve kabiliyetlerinin artırılması kahraman ordumuzun kritik ihtiyaçlarının karşılanması noktasında son derece önemli. İnanıyorum ki Konya’mız bu projeyi de alnının akıyla ve başarıyla tamamlayacak, ülkemizin savunma sanayi alanındaki gelişimine katkılarını artırarak devam edecektir.

Fabrikamızın açılmasıyla birlikte Türk Silahlı Kuvvetlerimiz, donanım ve teknolojik olarak güçlü bir tesise daha kavuşmuş olacak” dedi. Konya Büyükşehir Belediye Başkanı Uğur İbrahim Altay, Milli Savunma Bakanlığı ile yapılan protokolle Sille Cephanelik ve Ağır Bakım’da iki büyük kentsel dönüşüm çalışması sürdürdüklerini belirtti.

Konyalıların Ağır Bakım diye ifade ettikleri bölgede, 640 bin metrekarelik alanda bir dönüşüm gerçekleştireceklerini belirten Başkan Altay, “Bu kapsamda 140 bin metrekarelik kapalı alanıyla Türkiye’nin en modern tesislerinden birisinin temelini atıyoruz. Buranın bizim için bir önemi de 2,5 milyarlık bedelle Konya tarihinin tek seferde yapılan en büyük ihalesi olması.

Mevcut Ağır Bakım alanında ise 400 bin metrekarelik, Stadyum Millet Bahçesi’nin 4 katı büyüklüğünde şehrimize bir yeşil alan kazandıracağız. Bunun yanında Sille’deki cephaneliği Çumra’da 8 milyon metrekarelik alana taşıyoruz. Bizler bu işleri şehrimizin menfaati adına yaparken bir taraftan da Milli Savunma Bakanlığı’mızın uhdesindeki tesislerin yenilenmesi olarak görüyoruz” dedi.

“Tek seferde yapılan en büyük ihalesini gerçekleştirdik”

Başkan Altay, “Burada 140 bin metrekarelik kapalı alanıyla Türkiye’nin en modern tesislerinden birisi inşa ediliyor. Fabrika alanları, depolar, eğitim tesis alanları ve spor alanlarıyla birlikte modern bir alana kavuşulmuş olacak. Bizim için bir önemi de Konya tarihinin tek seferde yapılan en büyük ihalesini olması” ifadelerini kullandı.