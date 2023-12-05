Konya Büyükşehir'den 72 milyon TL’lik fırın yatırımı

Yıldız Doğruer YEMİŞ

Konyalıların sağlıklı ve ucuz gıdaya ulaşması adına ekmek fabrikası projesini hayata geçirdikleri ve tarihsel bir arka planı olduğundan 'Fenni Fırın’ markasını kullanmayı tercih ettiklerini belirten Altay, gençlerin zihninde bu markanın devam etmesini arzu ettiklerini söyledi. Fenni Fırın'ın herkesin adres tarif ederken kullandığı simgesel bir marka olduğunu vurgulayan Atay fırın hakkında şunları söyledi: “Fenni fırınımız bin 800 metrekare mevcut yapıya ilave ettiğimiz 3 bin 600 metrekare yapıyla toplam 5 bin 400 metrekarelik alanda hizmet veriyor. 72 milyon liraya mal oldu.

Günlük 80 bin üretim kapasitesine sahibiz ama şu an itibariyle 48 bin ekmek üretiyoruz. Hem üretim kapasitemizi artırmak hem de mevcut iyileştirmemizde oluşacak bir arıza durumunda vatandaşlarımızın ekmeğe ulaşımını kolaylaştırmak için yeni bir hattın daha siparişini verdik. İnşallah 2024’ün ilk 6 ayı içerisinde o da tamamlanmış olacak.”

“Türkiye’nin en modern tesislerinden biri oldu”

“Gayemiz Konya’nın su, ulaşım ve ekmekte en ucuz şehir olması” diye konuşmasını sürdüre Altay, “Fenni Fırın da buna çok önemli bir katkı sağlayacak. Türkiye’nin en modern tesislerinden biri oldu. Ayrıca şunu da söylemek istiyorum: Konyalı bir firmamız imalatını baştan sona gerçekleştirdi. Bu referansla Türkiye’nin başka şehirlerinde ekmek fırınları kurmak için çaba sarf ediyor.. Bu konuda da öncü olmaya, önder olmaya gayret ediyoruz. Bunun için merkez belediye başkanlarımızla, ilçe başkanlarımızla, teşkilatlarımızla birlikte yoğun bir şekilde çaba sarf ediyoruz.