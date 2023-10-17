Konya'da dönüşümün ilk etabı başladı

Yıldız DOĞRUER YEMİŞ

Törenin açılış konuşmasını yapan Meram Belediye Başkanı Mustafa Kavuş, kentsel dönüşüm projelerinin bir şehrin ‘yeniden başlama’ mücadelesi, derlenip toparlanma ve yeniden ayağa kalkma savaşı ve bir şehrin, insana, hayata ve geleceğe tutunma çabası olduğunu ifade etti.

Şükran Dönüşüm Projesi’nin hem 2 milyar lirayı aşan maliyeti hem de imar yoğunluğu ve yapı stoğu azaltılması sebebiyle Türkiye’nin de sayılı projelerinden biri olduğuna vurgu yapan Başkan Mustafa Kavuş, “Şehre ve Meram’a değer katacak Şükran Kentsel Dönüşüm Projesi, güzelliği, kalitesi ve her ayrıntısıyla Türkiye’ye örnek olacak nitelikte özellikler taşıyor.

Temelini atacağımız birinci etap, toplam 21 bin metrekarelik arsa alanı içerisinde 37.401 metrekarelik inşaat alanına sahip olacak. Tamamıyla tarihi ve coğrafi doku ile yöresel mimariye uygun şekilde tasarlanan proje 3 ayrı adada 7 blokta 158 adet dükkan ve 149 adet ofis olmak üzere 307 bağımsız bölümden oluşuyor. Yeşil alan olarak 1.124 metrekare, bu bölgenin önemli bir problemi olan otopark için ise 4.628 metrekarelik bir alan ayrıldı. Projenin ihale edildiği tarihteki tutarı ise 480 Milyon TL” dedi.