Konya'da elektrik şebekesi yapım işi ihale edilecek

Konya Kulu Organize Sanayi Bölgesi Müteşebbis Heyet Başkanlığının konuya ilişkin ilanı, Resmi Gazete'de yayımlandı.

Buna göre, Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı'nın kredi desteği ile Müteşebbis Heyet Başkanlığı sorumluluğu altında yapılacak olan Konya Kulu Organize Sanayi Bölgesi alanına ait, YG-AG elektrik şebekesi ve ENH yapım işi, birim fiyat esası ve birim fiyatların her biri için geçerli olmak üzere işin tümüne indirim verilmek suretiyle, kapalı zarf teklif alma usulü ile ihale edilecek.

İhalenin keşif bedeli 12 milyon 745 bin lira, geçici teminat bedeli ise 382 bin 350 lira olarak belirlendi.

İhale, 20 Aralık Salı günü saat 10.00'da Sanayi ve Teknoloji Bakanlığının, Ankara'nın Çankaya ilçesindeki yeni hizmet binasında yapılacak.