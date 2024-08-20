Konya’nın yeni markası Suriçi Çarşısı
Meram Belediyesi, dev dönüşüm projesi Sahibata Mahallesi Şükran Kentsel Dönüşüm Projesi’nde ilk finali ‘Suriçi Çarşısı’ ile yaptı. Meram Belediye Başkanı Mustafa Kavuş, Suriçi Çarşısı, dünü ve bugünü buluşturan çarşının ticaret ve sosyal hayatı yeniden canlandıracağını ve renklendireceğini ifade ederek, “Şehrimize ve ilçemize böyle tarihi bir gün yaşattığımız için mutluyuz” diye konuştu.
Yıldız DOĞRUER YEMİŞ
Başkan Mustafa Kavuş, Meram’ın son yıllarda, olağanüstü hızda bir değişim ve dönüşüm süreci yaşandığını hatırlatarak “Şükran, şehrin kalbinde, tam da merkezinde, Konya’nın vizyon noktalarından biri ve hatta tabiri caizse vitrinidir. 3 milyar TL’yi aşan maliyetiyle Şükran projesi şehrimiz yeniden renklenecek, yeniden canlanacak” şeklinde konuştu.
Tamamlanan etap hakkında da bilgi veren Başkan Mustafa Kavuş, konuşmasını şöyle sürdürdü; “Lansmanını gerçekleştirdiğimiz ticari ve sosyal alanların çoğunlukta olduğu 2. etapta ise 20 bin m2 alanda 126 dükkan, 64 ofis bulunuyor. Faaliyete geçince hemşehrilerim de bana hak verecek; burası kadim şehir Konya’nın merkezine çok yakıştı. Günlük hayatın ve ticaretin merkezi olan bölgede yaşam yeniden canlanacak, yeniden renklenecek.”