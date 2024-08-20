Konya’nın yeni markası Suriçi Çarşısı

Yıldız DOĞRUER YEMİŞ

Başkan Mustafa Kavuş, Me­ram’ın son yıllarda, olağanüstü hızda bir değişim ve dönüşüm süreci yaşandığını hatırlatarak “Şükran, şehrin kalbinde, tam da merkezinde, Konya’nın viz­yon noktalarından biri ve hatta tabiri caizse vitrinidir. 3 milyar TL’yi aşan maliyetiyle Şükran projesi şehrimiz yeniden renk­lenecek, yeniden canlanacak” şeklinde konuştu.

Tamamlanan etap hakkında da bilgi veren Baş­kan Mustafa Kavuş, konuşması­nı şöyle sürdürdü; “Lansmanını gerçekleştirdiğimiz ticari ve sos­yal alanların çoğunlukta olduğu 2. etapta ise 20 bin m2 alanda 126 dükkan, 64 ofis bulunuyor. Faaliyete geçince hemşehrile­rim de bana hak verecek; burası kadim şehir Konya’nın merkezi­ne çok yakıştı. Günlük hayatın ve ticaretin merkezi olan bölgede yaşam yeniden canlanacak, yeniden renklenecek.”