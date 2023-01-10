Konya’ya 1,6 milyar liralık yatırım

Yıldız DOĞRUER YEMİŞ

2022 yılında 28 ilçede yaptıkları toplam yatırım tutarını 1 milyar 682 milyon lira olarak açıklayan Başkan Altay, ‘Konya Modeli Belediyecilik’ anlayışıyla göreve geldiğimiz 2018 yılından bugüne kadar 31 ilçemizde 10 milyar 783 milyon lirayı aşkın yatırım yaptık” dedi.

Türkiye’nin en büyük dönüşüm projeleriyle Konya’nın kadim ruhunu yeniden keşfettiklerini kaydeden Altay, Darü’l Mülk Projesi, Türbe Önü Kentsel Yenileme Çalışmaları, Millet Bahçesi, Yeni Sanayi Sitesi, Çevre Düzenlemeleri, Akyokuş Kasrı, Sille Cephaneliğinin taşınması gibi önemli projelerle Konya’yı bambaşka seviyelere kavuşturmaya çalıştıklarını aktardı.

‘Konya Modeli Belediyecilik’ anlayışıyla sadece merkezde değil, tüm ilçelerde topyekûn kalkınma hedefiyle bambaşka bir Konya için emek harcadıklarının altını çizen Altay, Türkiye Yüzyılı’na katkı sağladıklarını, Konya’yı her manada kalkındırmayı başararak, tüm dünyada adından söz ettirecek, her alanda yıldızı parlayan bir şehir haline getirmeye devam edeceklerini dile getirdi.

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