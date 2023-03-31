KOTO çadırkenti dijitale taşıyacak

Belma A. ÖZGEN

12 bin metrekare alan üzerine, 120 adet çadırla kurulan yerleşim alanında, depremzedelerin ihtiyaç duyacağı her türlü ekipmanı sağladıklarını söyleyen Necmi Bulut, çadırkentin dışında gıda toptancılarının kullanması için 15 adet çadır verildiğini ve bunların iş yeri olarak kullanıldığını belirtti.

Milli gelirde ücretlerin payı geriledi

Mart ayına ilişkin ekonomik verileri de paylaşan Necmi Bulut, milli gelirde ücretlerin payının 1998’den beri en düşük düzey olan yüzde 26,5 oranına gerilediğini söyledi. Necmi Bulut, “Kişi başına gelir 10.600 doları aştı. 2023 yılı Şubat ayında Tüketici Fiyat En deksi bir önceki aya göre yüzde 3,15 oranında arttı. Şubat ayındaki artışla birlikte yıllık enflasyon bir önceki aya kıyasla 2,50 puan azalarak yüzde 55,18 düzeyinde gerçekleşti. Ocak ayı işsizlik oranı yüzde 9,7 seviyesinde gerçekleşti. İstihdam oranı ise 0,5 puan artarak yüzde 48,9 oldu. Açıklanan son veriler, enflasyon ve işsizlik oranında gerileme; bütçe açığı ve cari açıkta önemli artışa işaret ediyor” dedi.