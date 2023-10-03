KTO: Kalkınma planı ile yol haritası çıkartılmalıdır

Tüm kesimlerle OVP’nin arkasında durulması gerektiğini söyleyen Selçuk Öztürk, “OVP kararlılıkla yürütülmeli, buna ek olarak Beş Yıllık Kalkınma Planı ile yazılı ve gerçekçi bir yol haritası çıkartılmalıdır” dedi. Öztürk sözlerine şu şekilde devam etti: “2024-2026 OVP’de, yapısal reformların, önceki OVP’lere göre daha kapsamlı yer aldığını görmekteyiz. Burada öne çıkacak en önemli şey, mali disiplin olacaktır.

Bu program hazırlanırken Cumhurbaşkanı Yardımcımız Sayın Cevdet Yılmaz ve ilgili tüm Bakanlarımızla defalarca bir araya gelerek iş dünyamızın, üyelerimizin sorunlarını, reel sektörün önündeki engelleri ve çözüm önerilerimizi aktardık. Orta Vadeli Program’ın istişare kültürü ile hazırlanmasından dolayı büyük bir memnuniyet duyduk. Bu bakış açısının programın uygulamasındaki başarısına katkı sağlayacağına inanıyoruz. Ekonomik olarak zor bir süreçten geçiyoruz.

Süreci atlatmak için planlama yapılmasını önemli buluyoruz. Uygulama noktasında net bir takvim oluşturulmalı ve düzenli periyotlarla gelişmeler kamuoyu ile paylaşılmalıdır.” Konuşmasında İSO 500 listesine giren şirketleri de tebrik eden Selçuk Öztürk, Konya’nın firma sayısı, ihracatı ile bir çok ekonomik parametrede Türkiye’nin önde gelen şehirleri arasında yer aldığını ifade ederek Konya’nın listede daha fazla firma ile yer alacak kapasiteye sahip olduğunu söyledi.