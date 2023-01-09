Kuantum noktalarla kaliteli teknolojik alet üretimi

Projenin yürütücülüğünü yapan Doç. Dr. Erdem Elibol, projeye ilişkin şu bilgileri verdi:

“Kuantum noktalar, benzersiz elektrik ve optik özelliklere sahip yarı iletkenlerdir. Öyle ki boyutlarına bağlı olarak enerji bant aralıklarının ayarlanabilir olması, çoklu eksiton üretebilmeleri, ucuz maliyetli üretim aşamaları yüksek stabilite özellikleri QD’leri ilgi çekici hale getirmektedir. Sahip oldukları bu avantajlar QD’lerin başlıca güneş enerjisi, ışık yayan diyot (LED), biosensör, biyolojik görüntüleme gibi birçok alanda kullanımını yaygınlaştırmaktadır. QD’lerin benzersiz özellikleri onları LED uygulamaları için de aranan materyallerden biri haline getirmiştir.”

DÜZCE