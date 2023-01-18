Kuru meyve ihracatı, 1.5 milyar dolar seviyesini aştı

2021'de 1 milyar 568 milyon 816 bin dolar dış satım yapan sektör ihracatçıları, geçen yıl ise 1 milyar 573 milyon 464 bin dolar gelir elde etti. Sektör, en fazla dövizi 431 milyon 109 bin dolarla çekirdeksiz kuru üzümden sağladı.

Bu ürünü 402 milyon 189 bin dolarla kuru kayısı ve 246 milyon 345 bin dolarla kuru incir takip etti. En çok ihracat 204 milyon 379 bin dolarla Almanya'ya yapıldı.

GAİB Kuru Meyve ve Mamulleri İhracatçıları Birliği Başkanı Mehmet Çıkmaz, “Avrupa ihracatımızın 41.6'sını oluşturuyor. Rusya'ya yaptığımız ihracat yüzde 58.6 arttı” dedi.

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