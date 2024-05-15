Kütahya’da Tarıma Dayalı İhtisas OSB kurulacak

Kütahya’nın Aslanapa ilçesinde yaklaşık 820 dekar alan üzerine Tarıma Dayalı İhtisas Organize Sanayi Bölgesi (TDİOSB) kurulmasına yönelik çalışmalara başlandığı bildirildi.

AK Parti Kütahya İl Başkanı Mustafa Önsay, AK Parti Kütahya milletvekilleri Adil Biçer, İsmail Çağlar Bayırcı ve Mehmet Demir ile Aslanapa Kaymakamı Sezai Demirci ve Aslanapa Belediye Başkanı Necati Kulik ile birlikte Tarıma Dayalı İhtisas Organize Sanayi Bölgesi’nin kurulacağı alanda incelemelerde bulundu.

Yapılan ön inceleme ve etüt çalışmaları neticesinde Aslanapa ilçesi Cumhuriyet Mahallesinde yaklaşık 820 dekar alan üzerine TDİOSB kurulmasına yönelik olarak çalışmalara başlandığını ifade eden Başkan Mustafa Önsay, “İlimizdeki tesislerin yüzde 98’i az sayıda hayvanı olan aile şirketleri olarak gözüküyor. Malum dünyada da gıda krizi konuşuluyor. Bu anlamda Türkiye’nin her yerinde Tarım ve Hayvancılık Bakanlığımız bu şekilde üretim alanları yapılması bakımından destekte bulunuyor, şehrimizde de biz vekillerimizle bu dönem Kütahya’da böyle yapıları başlatmak, bu tip girişimlerde bulunmak üzere birtakım fikir birliği içerisinde olduk” dedi.

“Aslanapa ve bölgemiz için çok önemli bir proje”

6 aya yakın bir süredir altyapı çalışmalarını sürdürdüklerini ifade eden Mustafa Önsay, OSB’de 3 tip işletme olacağını söyledi ve bölgede isteyen herkesin yatırım yapabileceğinin altını çizdi.

Önsay sözlerine şu şekilde devam etti: “3 dekarlık bir alanda bugün öngördüğümüz yatırım tutarı 13 milyon 500 bin lira. Buradaki işletmecilere her türlü desteği vereceğiz ve TKDK vasıtasıyla burada yatırım yapılmasını yüzde 50 hibeden yararlanmalarını sağlayacağız. Böylelikle işletme başına, küçük işletmelerde 6 milyon 500 bin lira civarında bir yatırım gerçekleşmiş olacak.”

Aslanapa Kaymakamı Sezai Demirci, “Göreve geldiğimden bu yana en çok üstüne titizlikle düştüğümüz projelerden bir tanesi de bu, bir diğer örneği Ankara Sincan’da bulunan Organize Hayvancılık Bölgesi projesidir. Bu proje çerçeve ile birlikte ilçemiz ve ilimiz nezdinde ve aynı zamanda bölgemiz nezdinde daha da katma değer bir hale gelerek bunun katma değerini daha yakın bir şekilde göreceğiz” diye konuştu.

“Kırsala geri dönüşü sağlamak için pilot uygulama"

AK Parti Kütahya Milletvekili Mehmet Demir, “Burada kurulacak olan 820 dekarlık alan içerisinde 75 tane tesisin bulunacağı, yaklaşık 12 tane 10 dekarlık 28 tane 5 dekarlık ve 35 tane de 3 dekarlık olmak üzere toplam 75 tane tesisin olabileceği bir Organize Sanayi Bölgesi. Burada yapılacak olan yatırımın karşılığında TKDK’dan alınacak desteklerle birlikte buraya yapılacak olan yatırımların 3 yıl gibi kısa bir süre içerisinde geri döneceği hesaplanmakta.

Bunu Kütahya genelinde hesapladığımızda 2 yıllık bir dönemde 1 milyar TL’den daha fazla Bir rakamın Kütahya ekonomisine kazandırılması hesaplanıyor. Bunların yapılabilmesi için de hayvancılık işiyle uğraşan insanların buraya gelerek kolektif olarak çalışması gerektiği ve bu kurulacak olan işletmelerde de çalışacak personelin özellikle yereldeki insanların olmasının talep ediyoruz ve istiyoruz.

Kırsaldan şehirlere göç olması yerine şehirlerden tekrar kırsala geri dönüşü sağlamak açısından böyle bir pilot uygulama başlamış. İnşallah önümüzdeki süreç içerisinde başarılı olması sonrasında da bütün ilçelerimizde bu tesislerin çoğaltılmasını talep ediyoruz. Tarımdan elde edilen gelirin hayvancılıkla birleştirilerek Kütahya’da hem sanayinin, hem termal turizmin hem tarımın ve hayvancılığın bir arada büyümesini sağlamaya çalışıyoruz” dedi.