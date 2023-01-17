Lavanta tarlasına “Arı Müzesi” yapılacak

Çalışmaları yerinde inceleyen Belediye Başkanı Mehmet Fatih Güven, yaptığı açıklamada, proje tamamlandığında Afşin’in bir ilke imza atacağını söyledi. İlçenin alternatif turizm alanlarını genişletmek için çalışmaları sürdürdüklerini ifade eden Güven, “Doğu Akdeniz Kalkınma Ajansı iş birliğiyle yine bir ilk olacak. Afşin Arı Müzesi projemizi hayata geçiriyoruz. İlçemize, tek parçada dünyanın en büyük lavanta tarlasını oluşturduk, ardından içine bir kısmı cam olan ve ziyaretçilerimizin arıların verimliliğini, doğal ortamlarını ve bal üretim aşamasını gözlemeyebileceği arı evini kurduk. Şu anda da arı müzemizle arı dünyası ve kafeteryasını oluşturuyoruz” dedi.

Projenin bu yıl içerisinde tamamlanacağını kaydeden Güven, “Görsel olarak farklı bir proje olacak. İlk defa denenen bir inşaat konsepti olacak. Oval binalar tasarlandı. Ziyaretçilerimiz arıya ilişkin her detayı burada görüp inceleyebilecek” diye konuştu.

KAHRAMANMARAŞ