Makedonya ile ticaretin artması hedefleniyor

Belma A. ÖZGEN

Kocaeli’nin Türkiye ihracatındaki payının ise yüzde 14,8 olduğuna dikkat çeken Ayhan Zeytinoğlu, Kocaeli’nin kişi başı ihracatının 18 bin 155 dolar, Türkiye’nin kişi başı ihracatının ise 2 bin 980 dolar olduğunu kaydetti.

Küçük ve açık bir ekonomi olarak Kuzey Makedonya’nın, yabancı yatırımları çekmek için aktif adımlar attığını söyleyen Kuzey Makedonya Ticaret Ataşesi Sinan Tanrıöğen ise özellikle yabancı yatırımcıların yerli ortakları ile aynı haklardan yararlanmalarını sağlayıcı ve diğer haklarını da güvence altına alıcı düzenlemeler yapılmasına önem verdiklerini söyledi. Kuzey Makedonya’nın Türkiye için hâlâ bakir bir pazar niteliği taşıdığına vurgu yapan Tanrıöğen, tüm sektörlerde önemli rekabet imkânla bulunduğunun altını çizdi.

"İkili ticarette 1 milyar dolar hedefine doğru ilerliyoruz"

Kuzey Makedonya Cumhuriyeti Organizasyon ve Kamu İşleri Başbakan Müsteşarı Dr. Muhittin Kahveci ise Kuzey Makedonya’da Türk azınlığı olmasına karşın Türkiye’ye pozitif bir ayrımcılık yapıldığını söyledi. Kahveci şunları söyledi: “Türkiye ile Kuzey Makedonya arasındaki ikili ekonomik işbirliği son yıllarda önemli bir artış göstermiştir.

Ancak yine de ülkelerimiz arasındaki ticari işbirlikleri, var olan potansiyelin altında kalmaktadır. İkili ticarete baktığımızda ticaret hacminin Türkiye’nin ve Makedonya’nın lehine olmasına rağmen toplamda hedefimiz olan 1 milyar dolara doğru ilerlediğimizi ve bunu geliştirmek için her iki tarafın da daha çok gayret gösterdiği aşikardır.”