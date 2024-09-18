Malatya çarşı projesinin ilk teslimat tarihi: 6 Şubat 2025

Depremden etkilenen Malatya'daki çarşı projesinde ilk teslimat 6 Şubat 2025'te yapılacak. Proje teslimatlarına yönelik açıklamada bulunan Battalgazi Belediye Başkanı Bayram Taşkın, "Önümüzdeki yıl Şubat ayından itibaren işyerlerinin hak sahiplerine teslimine başlayacağız. Bazı bloklarda boya işleri de başladı.Malatya esnafı bir an önce çarşısına kavuşacak. Buralar tamamlandıkça halkımızın morali daha da yükseliyor, bu da bizim için tarif edilemez bir mutluluk. Emeği geçen herkese teşekkür ediyorum" ifadelerini kullandı.

Proje 2025'in sonunda tamamlanmış olacak

Malatya Milletvekili Abdurrahman Babacan, "Depremin ardından önceliğimiz konut ve iş yerlerinin teslimatıydı. İlk projemizi Akpınar şehir merkezinde başlattık. İnşallah 10 bloğu 6 Şubat 2025'te teslim edeceğiz. Kalan iş yerlerini ise 2025’in sonunda tamamlayacağız" dedi.