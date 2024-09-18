Malatya çarşı projesinin ilk teslimat tarihi: 6 Şubat 2025
Kahramanmaraş merkezli 6 Şubat 2023'teki depremlerin büyük yıkıma neden olduğu Malatya'da çarşı projesi kapsamında yapımına başlanan iş yerleri ve konutlarda ilk teslimatın 6 Şubat 2025'te yapılacağı bildirildi. Proje kapsamındaki 10 büyük bloğun teslimatı, 6 Şubat 2025'ten itibaren başlayacak. Kalan işyerlerinin ise 2025 yılı sonuna kadar hak sahiplerine teslim edilmesi planlanıyor.
Depremden etkilenen Malatya'daki çarşı projesinde ilk teslimat 6 Şubat 2025'te yapılacak. Proje teslimatlarına yönelik açıklamada bulunan Battalgazi Belediye Başkanı Bayram Taşkın, "Önümüzdeki yıl Şubat ayından itibaren işyerlerinin hak sahiplerine teslimine başlayacağız. Bazı bloklarda boya işleri de başladı.Malatya esnafı bir an önce çarşısına kavuşacak. Buralar tamamlandıkça halkımızın morali daha da yükseliyor, bu da bizim için tarif edilemez bir mutluluk. Emeği geçen herkese teşekkür ediyorum" ifadelerini kullandı.
Proje 2025'in sonunda tamamlanmış olacak
Malatya Milletvekili Abdurrahman Babacan, "Depremin ardından önceliğimiz konut ve iş yerlerinin teslimatıydı. İlk projemizi Akpınar şehir merkezinde başlattık. İnşallah 10 bloğu 6 Şubat 2025'te teslim edeceğiz. Kalan iş yerlerini ise 2025’in sonunda tamamlayacağız" dedi.