Malatya'da 3 bin deprem konutunun kurası ağustos ayında çekilecek

"Malatya'yı hep beraber ayağa kaldıracağız. Her geciken saat ve gün, bu şehrin marka değerinden alır götürür ve ekonomisi iyi olan, eğitim düzeyi yüksek olan insanlarda göç etme ihtiyacını doğurur" diyen Vali Yavuz, şehrin ihyası için hiç bir fedakarlıktan kaçınmayacaklarını belirtti ve ekledi:

"Ağustos ayında 3 bin civarında konutun kurasını çekeceğiz. Ayrıca anahtar teslimini yaptığımız ve hala konteynerde oturanlara 'Lütfen artık konteyneri boşaltın, evinize geçin' dedik. Şu an 530 civarında kurası çekilmiş evi oturmaya hazır olan kardeşimiz vardı. Bunların 227'sini geçen hafta taşıdık. Konteynerde oturan 300'ün üzerinde insana sesleniyorum, konutları siz oturasınız diye erken bitirmeye çalışıyoruz. Gece gündüz uğraşıyoruz. Konutları erken teslim edebilmek için müteahhitlere 24 saat çalışma izni verdim. Çünkü gece çalışmazlarsa iş uzayacak."