Malatya'da 3 bin deprem konutunun kurası ağustos ayında çekilecek
Malatya Valisi Seddar Yavuz, 6 Şubat 2023'te meydana gelen depremlerden zarar gören şehri yeniden ayağa kaldırmaya çalıştıklarını söyledi. Depremin üzerinden 16 ay geçtiğini ve artık bir gün bile beklemeye sabırlarının olmadığını anlatan Yavuz, ağustos ayı içerisinde 3 bin civarında konutun kurasının çekileceğini söyledi.
"Malatya'yı hep beraber ayağa kaldıracağız. Her geciken saat ve gün, bu şehrin marka değerinden alır götürür ve ekonomisi iyi olan, eğitim düzeyi yüksek olan insanlarda göç etme ihtiyacını doğurur" diyen Vali Yavuz, şehrin ihyası için hiç bir fedakarlıktan kaçınmayacaklarını belirtti ve ekledi:
"Ağustos ayında 3 bin civarında konutun kurasını çekeceğiz. Ayrıca anahtar teslimini yaptığımız ve hala konteynerde oturanlara 'Lütfen artık konteyneri boşaltın, evinize geçin' dedik. Şu an 530 civarında kurası çekilmiş evi oturmaya hazır olan kardeşimiz vardı. Bunların 227'sini geçen hafta taşıdık. Konteynerde oturan 300'ün üzerinde insana sesleniyorum, konutları siz oturasınız diye erken bitirmeye çalışıyoruz. Gece gündüz uğraşıyoruz. Konutları erken teslim edebilmek için müteahhitlere 24 saat çalışma izni verdim. Çünkü gece çalışmazlarsa iş uzayacak."