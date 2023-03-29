Maliyetine satılan muz, üreticiyi farklı ürünler yetiştirmeye yönlendiriyor

Burcu KAYA

Yerli muz üretimi konusunda endişeli olduklarını ve birçoğunun serasını sökerek ejder meyvesi ve avokado gibi ürün yetiştirmeye başladıklarını söyleyen Anamur-Bozyazı Ziraat Odası Başkanı Ahmet Şeref Gümüş, “Üretim fiyatlarının süspanse edilmesini istiyoruz.

Muzun çiftçiye maliyeti 10 lira, dalında fiyatı da 10 lira. Maliyetine satışın önüne geçilmesi için, devlet tarafından üreticilere teşviklerin artırılması gerekiyor” dedi.

Üreticilerin farklı ürün yetiştirmeye odaklanmasının uzun vadede yerli muz üretiminde sıkıntı yaratacağına dikkat çeken Gümüş, “Böyle giderse bölgemizde her yıl muz üretimi düşmeye başlayacak. Bunun için alınması gereken önlemlerin başında, gübre fabrikaları kurularak yerli gübre üretimine destek verilmeli” dedi.

Beklenen desteklerden birinin de muz ithalatının durdurulması olduğunu belirten Gümüş, bunun yanında zincir marketlerin denetiminin sıklaştırılmasını istediklerini söyledi.

Bir başka muz üreticisi Mehmet Cop ise, Anamur ve Bozyazı’da mevcut muz seralarının sökülmeye başladığını, bölgede üretim yapan muz üreticilerinin seralarını büyütme gibi bir planlarının olmadığını söyledi. Cop, “Muz seralarının yavaş yavaş sökülmesi ve üreticinin başka ürünlere dönmesi ithalatı daha da artıracak. Bu da yerli üretici için ekonomik anlamda sıkıntıya neden olacak.

Teşviklerin artırılması ile girdi maliyetlerinin azaltılması muz üreticisini mutlu edecektir. Temennimiz üreticilerimizin yerli muz üretimine devam ederek, ülke ekonomisine katkı sağlamaya devam etmesi yönünde” diye konuştu.