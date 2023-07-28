Masal kahramanları Bursalılarla buluşuyor

Serhat İNCİ

Bursa Osmangazi Belediyesi, Hamitler Mahallesi’ne kazandırdığı ve 50 bin metrekare alan üzerine inşa ettiği ‘Macera Bursa’da ‘Masal Bahçesi’ bölümünü hizmete açmaya hazırlıyor.

Masal Bahçesi adı verilen konseptte, Pinokyo, Keloğlan, Ninja Kaplumbağalar, Taş Devri, Pamuk Prenses ve 7 Cüceler, Temel Reis, Nasreddin Hoca, Kırmızı Başlıklı Kız, Buz Devri, Külkedisi, TenTen, Bremen Mızıkacıları gibi birçok masal kahramanının heykelleri sergileniyor.

Osmangazi Belediye Başkanı Mustafa Dündar, önümüzdeki günlerde hizmete açılacak olan ‘Masal Bahçesi’ tanıttı.

Her yaşa hitap edecek

Macera Bursa parkının bir kısmının kamulaştırılarak elde edildiğini belirten Başkan Dündar, “50 dönüm alan içerisinde çiçek bahçesi, bahar bahçesi, masal bahçesi, adrenalin park, kafeterya, çocuk oyun gruplarının ve yürüme alanlarının olduğu mekanları burada oluşturduk. Yapmış olduğumuz park içerisinde 24 farklı noktada 22 adet ana konu işleniyor. 122 parça heykel özel olarak işlenip yapıldı. Buraya gelen her yaşta insanın rahat vakit geçirebileceği bir mekân olabilmesi için gayret gösteriyoruz” diye konuştu.

Masal Bahçesi’ni gezen Başkan Dündar, masal kahramanlarının kısa sürede Bursalılar ile buluşacağı müjdesini verdi.