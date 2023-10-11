MEP Başkanı Servet Özkaya: Mersin'in bitmeyen projeleri tamamlanmalı

Müjde DEMİR

Bu kapsamda önümüzdeki dönemde Ulaştırma Bakanlığı ile görüşeceklerini kaydeden Servet Özkaya, bu görüşmelerde 52 kilometrelik Çeşmeli-Erdemli-Silifke-Taşucu Otoyolu Projesi’ni, Tarım ve Orman Bakanlığı’yla narenciye sektöründeki gelişmeleri aktarıp desteklerini isteyeceklerini belirtti.

Özkaya ayrıca Ticaret Bakanlığı’yla Mersin Limanı’nın genişleme çalışmaları ve faaliyetlerinin artırılmasını, Turizm Bakanlığı’yla ise Mersin’deki turizm bölgelerine yatırımların ve projelerin detaylarını görüşüp, yapımı tamamlanmayan bu projelerin bir an önce Mersinlilere kazandırılmasını talep edeceklerini de sözlerine ekledi.

Mersin’in tamamlanmasını beklediği projelerin başında Pamukluk Barajı Projesinin su tutmaya başladığı halde sulama ve içme suyu iletim hatları olduğunu söyleyen Servet Özkaya, Mersinli üreticiye can suyu olacak bu proje için geciken çalışmaların bir an önce başlaması gerektiğini kaydetti. Özkaya, “Kentin turizmi ve ulaşımı için önem taşıyan Mersin – Antalya yolunun açılmasını bekliyoruz. Mersin’in en önemli projesi dediğimiz Mersin Ana Konteyner Limanı, bu projenin Mersin’den alındığı konusundaki endişeler giderilmiş değil.

Çukurova Havalimanı’nın artık hizmete alınmasını ve yapımı geciken bağlantı yollarının yapılmasını talep ediyoruz. 52 kilometrelik Çeşmeli-Erdemli-Silifke-Taşucu Otoyolu Projesi’nin kentin diğer yatırımları gibi gecikmeden yapılmasını istiyoruz” diye konuştu. Servet Özkaya ayrıca Mersin’de uluslararası birkaç etkinlik düzenleyeceklerini de kaydetti.