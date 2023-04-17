Mersin Belediye Başkanı Vahap Seçer: Mersin'i doğal afetlere hazır hale getirmeliyiz

Mersin Büyükşehir Bele­diyesi, ‘Mersin Afet Yö­netimi Bilim ve Danışma Kuru­lu Toplantısı’ düzenledi. Kentin sorunlu yapı stokuna dikkat çe­ken Mersin Büyükşehir Beledi­ye Başkanı Vahap Seçer, “Olası afetlere karşı Mersin’i hazır hale getirmeliyiz” dedi.

Mersin’in deprem bölgesinde olmadığını ancak coğrafi özel­likleri dolayısıyla farklı afetler­le karşı karşıya kalabileceğine dikkat çeken Seçer, “Mersin’in yüzde 52’sinin orman olduğunu düşünürseniz orman yangınla­rı, Mersin’in coğrafyasını düşün­düğünüz zaman ani yağışlarda­ki taşkınlar, sahilde olmasından kaynaklı denizde meydana ge­lebilecek kuvvetli sarsıntıların tsunami olarak kente yansıması gibi birçok afetle de karşı karşı­ya kalabilir” ifadelerini kullandı.

Nükleer santral sorunu

Başkan Seçer Nükleer Güç Santrali’nin bulunduğu Büyüke­celi’de artan nüfus sonrası yaşa­nan sorunlara dikkat çekerek“­Binlerce insanın orada çalış­masıyla beraber yerleşik nüfus ortaya çıktı. Bir ilçe gibi büyüyen Büyükeceli de imar çalışması ve imar düzenlemesi yapılmadı. Bu bölgede binlerce insanın fossep­tiğini, kanalizasyonunu vidan­jörlerle taşımak zorunda kalıyo­ruz. Nükleer santral başlı başına bir sorun” dedi.