Mersin Belediye Başkanı Vahap Seçer: Mersin'i doğal afetlere hazır hale getirmeliyiz
Mersin Büyükşehir Belediyesi, ‘Mersin Afet Yönetimi Bilim ve Danışma Kurulu Toplantısı’ düzenledi. Kentin sorunlu yapı stokuna dikkat çeken Mersin Büyükşehir Belediye Başkanı Vahap Seçer, “Olası afetlere karşı Mersin’i hazır hale getirmeliyiz” dedi.
Mersin Büyükşehir Belediyesi, ‘Mersin Afet Yönetimi Bilim ve Danışma Kurulu Toplantısı’ düzenledi. Kentin sorunlu yapı stokuna dikkat çeken Mersin Büyükşehir Belediye Başkanı Vahap Seçer, “Olası afetlere karşı Mersin’i hazır hale getirmeliyiz” dedi.
Mersin’in deprem bölgesinde olmadığını ancak coğrafi özellikleri dolayısıyla farklı afetlerle karşı karşıya kalabileceğine dikkat çeken Seçer, “Mersin’in yüzde 52’sinin orman olduğunu düşünürseniz orman yangınları, Mersin’in coğrafyasını düşündüğünüz zaman ani yağışlardaki taşkınlar, sahilde olmasından kaynaklı denizde meydana gelebilecek kuvvetli sarsıntıların tsunami olarak kente yansıması gibi birçok afetle de karşı karşıya kalabilir” ifadelerini kullandı.
Nükleer santral sorunu
Başkan Seçer Nükleer Güç Santrali’nin bulunduğu Büyükeceli’de artan nüfus sonrası yaşanan sorunlara dikkat çekerek“Binlerce insanın orada çalışmasıyla beraber yerleşik nüfus ortaya çıktı. Bir ilçe gibi büyüyen Büyükeceli de imar çalışması ve imar düzenlemesi yapılmadı. Bu bölgede binlerce insanın fosseptiğini, kanalizasyonunu vidanjörlerle taşımak zorunda kalıyoruz. Nükleer santral başlı başına bir sorun” dedi.